Acasă » Știri » Iarna lovește din nou! Pârtiile din Sinaia închise a doua zi la rând din cauza vremii extreme. Când se vor redeschide?

De: Redacția CANCAN 10/01/2026 | 16:48
Sursa foto: Facebook Gondola Sinaia

Sinaia rămâne sub asediul iernii. Pentru a doua zi la rând, zona de schi este închisă, după ce vremea nefavorabilă a transformat muntele într-un teren periculos. Viscolul puternic și gerul și-au pus amprenta peste instalațiile cu gheață, iar telefericele au fost trase pe dreapta. Turiștii privesc neputincioși spre pârtii, în timp ce autoritățile așteaptă o schimbare a vremii. CANCAN.RO are toate detaliile în articol.

Sâmbătă, administratorii pârtiilor situate la 2000 de metri altitudine în Bucegi anunţă că pârtiile sunt închise, pentru că telescaunele şi gondola care urcă de la cota 1400 la cota 2000 nu pot funcţiona din cauza gheţii depuse pe bateriile de role de pe piloni. Prin urmare, cartelele de tip schi-pass nu se vând.

Pârtiile de schi din Sinaia rămân închise

Administratorii pârtiilor au precizat că, în aceste condiții, nu se vor vinde cartele de tip schi-pass, iar accesul pe pârtiile situate la altitudini mari este temporar suspendat.

Dificultățile s-au ivit din cauza vremii foarte reci și a furtunilor de zăpadă din zilele recente, ceea ce a provocat o acumulare considerabilă de gheață pe rulmenții de la role și pe coloanele care sprijină sistemele de transport cu cablu.

Această circumstanță face ca activarea telescaunelor și a gondolei ce conectează altitudinea de 1.400 de metri la cea de 2.000 să fie imposibilă, iar echipele tehnice sunt angajate constant în eforturile de a debloca echipamentele.

Mesaj pentru schiori pasionați

Administratorii din domeniu au adresat un avertisment ferm către turiști:

„Vă rugăm să evitați coborârea în Valea Soarelui sau Valea Dorului! Echipele care se ocupă de telescaune continuă lucrările, iar instalațiile nu sunt funcționale momentan. De asemenea, drumul de vară și toate rutele de la 2.000 la 1.400 sunt închise.”

În prezent, accesul pe pârtii este interzis, iar schiorii sunt rugați să se abțină de la a intra în zonele restricționate până când problema tehnică va fi soluționată.

Cu toate acestea, telecabina de pe tronsonul 2, care transportă pasagerii de la altitudinea de 1.400 metri la 2.000 metri, este disponibilă pentru vizitatori, facilitând astfel accesul turiștilor, însă fără opțiunea de a schia în zona superioară. În plus, gondola Sinaia funcționează între altitudinile de 1.000 și 1.400 metri, asigurând accesul în zona montană inferioară, într-un mod sigur.

Când se va deschide domeniul schiabil

Nici ieri nu s-a schiat la Sinaia. Pârtiile au fost închise din aceleași motive iar administratorii spun că redeschiderea depinde exclusiv de capriciile vremii și de îndepărtarea gheții de pe instalații. Accesul va fi strict controlat, pentru ca turiștii și echipele de intervenție să fie în siguranță.

Administratorii gondolei susțin pe contul lor oficial de Facebook că instalațiile vor fi repuse în funcțiune duminică, 11 ianuarie.

„Program normal mâine pentru toate instalațiile.

Gondola Sinaia&Telecabina Sinaia: 08.00-17.00
Gondola Carp: 08.30-16.30
Telescaunele Soarelui&Dorului: 08.45 – 16.00.

Pârtiile din golul alpin sunt deschise, toate!, stare impecabila, strat intre 40 si 100 cm. Prognozele sunt bune pentru următoarea perioadă”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de Gondola Sinaia.

CITEȘTE ȘI:

Iarnă crâncenă în cel mai călduros oraș din România. Ninge 11 zile neîncetat, potrivit meteorologilor Accuweather

Frig și nori peste România, cu episoade de ninsoare slabă

