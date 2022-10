Iftime, mesaj pentru Teja înainte de FC Botoșani – „U” Craiova 1948: „Pentru Mihai este un meci capital!”

Înaintea duelului pe care FC Botoșani îl va susține astăzi de la ora 15:30 pe „Municipal” cu „U” Craiova 1948, duelul contând pentru runda a 14-a din SuperLigă, Valeriu Iftime, finanțatorul echipei și-a exprimat nemulțumirea atât de jocul echipei, cât și de rezultate, dar mai ales de locul în clasament.

De altfel Iftime a anunțat că duelul de astăzi este „capital” pentru Teja, tehnicianul fiind obligat la victorie pentru a rămâne în continuare antrenorul echipei.

„A fost bine că am obținut un punct în Giulești, ne-am apărat organizat și băieții au muncit, dar eu mă aștept la un fotbal în care Botoșani să nu se apere cu disperare și să fie dominată. Mihai știe ce are de făcut în jocul de sâmbătă, iar meciul ăsta este capital pentru el. Eu am mare încredere în el, dar nu putem să ne mai permitem pași greșiți și vreau neapărat să urcăm din zona aia din clasament. Meciul o să fie foarte greu, dar eu nu consider că echipa lui Adrian Mititelu e mai bună ca a noastră”, a declarat Valeriu Iftime.

Partida FC Botoșani – „U” Craiova 1948, va avea loc sâmbătă de la ora 15:30 pe „Municipal”, duelul urmând a fi transmis în direct de Digi Sport, Orange Sport și Prima Sport.