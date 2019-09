Îl vor înmormânta în același loc cu sora lui!

Durere fără margini în familia lui Dany Vicol, tânărul de 24 de ani care a decedat în accidentul rutier provocat de fiul lui Gino Iorgulescu, în noaptea de sâmbătă spre duminică. Unchiul tânărului a făcut mărturisiri emoționante. Acesta va fi înmormântat în același loc cu sora lui. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, declarații sfâșietoare.(CITEȘTE ȘI: LA CÂT S-A OPRIT ACUL VITEZOMETRULUI MAŞINII CONDUSE DE MARIO IORGULESCU, DUPĂ IMPACT. POATE DECOLA ŞI UN AVION)

În noapte de sâmbătă spre duminică un accident extrem de grav a avut loc pe șoșeaua Chitilei din Capitală. Bolidul de lux condus de Mario Iorgulescu a fost scăpat de sub control și a ajuns pe contrasens, acolo unde s-a izbit frontal de un alt autoturism, condus de un tânăr în vârstă de 24 de ani, Dany Vicol, care a decedat în urma impactului violent.(NU RATA, AICI: VICTIMA LUI MARIO IORGULESCU ȘI-A PRESIMȚIT MOARTEA! A REFUZAT SĂ PLECE DE ACASĂ: ”I-A SPUS SOȚIEI LUI CĂ…”)

Părinții lui Dany Vicol, tânărul care a decedat în accidentul produs de fiul șefului de la LPF, din nefericire, au mai trecut printr-o experiență traumatizantă care i-a marcat pentru toată viața. Aceștia au mai pierdut un copil, o fetiță, din cauza unei boli incurabile. Fetița avea doar 6 ani atunci când a murit.

Unchiul tânărului a făcut mărturisiri uluitoare, în exclusivitate, pentru site-ul nr.1 din România. Potrivit spuselor bărbatului, ceremonia funerară a tânărului de 24 de ani urmează să aibă loc, joi, în localitatea în care locuiesc părinții acestuia. Dany va fi îngropat în același loc unde este și sora lui, care a decedat în urmă cu câțiva ani, la vârsta fragedă de doar 6 ani.(NU RATA, AICI: MARIO IORGULESCU A VRUT SĂ SE SINUCIDĂ?! ÎNAINTEA ACCIDENTULUI, ÎȘI ANUNȚASE PRIETENII CĂ…)

”Familia e în stare de șoc! Toți se pregătesc de înmormântare. Dany va fi înmormântat joi, la Rudeni, acolo unde locuies părinții lui. Va fi îngropat în același loc unde este și sora lui”, a mărturisit unchiul tânărului, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.

Au anulat nunta!

D.A.S.(departamentul de Anchete Speciale al Cancan.ro) a intrat în posesia unor amănunte de-a dreptul emoționante. Unul dintre cei mai buni prieteni ai lui Dany Vicol, tânărul care a încetat din viață în tragicul eveniment rutier provocat de Mario Iorgulescu, a decis să își anuleze nunta, care urma să aibă loc pe data de 20 septembrie și unde vărul lui Dany Vicol urma să fie naș.

”Dumnezeu să te ierte Vicol ! Din respect pentru familia ta, familia Nat și Tane. Vor opri evenimentul de pe data de 20 septembrie care trebuia sa aiba loc, Nunta mea, Roberto Stanga , naș Maly Nat. Cuvintele nu mai găsim decat, Dumnezeu să te odihnească”, a anunțat prietenul lui Dany Vicol, pe o rețea de socializare.

Mai mult decât atât, vărul lui Day Vicol, Mally Nat, pare că nu își revine din șoc de când a aflat de tragedia în care tânărul de 24 de ani și-a pierdut viața. Tânărul a postat un mesaj de-a dreptul sfâșietor pe contul său de pe o pagină de socializare.(NU RATA, AICI: ANDREEA ANTONESCU, GESTURI INTIME CU UN DJ! FILMĂRILE CONSFINȚESC DIVORȚUL!)

”Nu pot sa mai imi găsesc cuvintele nici nu își mai au prea mult rostul… Ai fost ce l mai modest om pe care l am cunoscut in viața mea.Viața asta este incredibil de dureroasa in urma cu ore ai plecat de lângă noi bine sănătos toți pe drum spre casa și la 15 minute sa întâmplat nenorocirea. Nevinovat fără sa greșești nimic, nimănui.. Îmi pare prea rău de tine ca de un var adevărat. Mi ai fost prieten,frate și restu. Dumnezeu sa te ierte,Dany Vicol”, a fost mesajul postat de vărul tânărului.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)