Ileana Badiu a căzut în canal de 4 ori: „M-a ajutat Dumnezeu!”

O vorbă celebră spune că unde nu-i cap, e vai de picioare. N-am putea spune că e valabilă și în cazul Ilenei Badiu, care și-a rupt de vreo opt ori picioarele și doar de șase mâinile. Fostă soție a milionarului Dinu Pescariu a căzut nu o dată, ci de patru ori în canale. De fiecare data, însă, a privit părțile bune ale nenorocirilor care i se întâmplă.

De-a lungul vieții, Ileana Badiu a primit lovitură după lovitură. La oase. Ghinioanele s-au răsfrânt asupra membrelor inferioare și cele superioare și nu doar o data a ajuns în cârje. Blondina a povestit pe blogul ei, super 40, una din cele patru întâmplări nefericite, ajungând de la un salon de fițe dintr-un hotel de lux, direct în canal. (Citește și Ileana Badiu, mesaj emoționant pentru băiețelul ei)

„Am început să plâng!”

„Până la vârstă de 30 de ani, am căzut de patru ori în canale. De patru, patru ori în canale. Deci, pe bune, căzut în canale de-a devaratelea. Mi-am parcat mașina direct în rondul de la Sofitel, ca o țăranca, asta e, îmi asum, mi-am făcut manichiura, m-am întors, și în timp ce mă duceam uitându-mă la propriile mele unghii, zăpada fiind am căzut într-un canal. Am căzut așa, că-n Benny Hill. M-am sprijinit în axilă, că instincte am și m-a ajutat Dumnezeu, pe mine m-a ajutat întotdeauna. Am făcut vânătăi la axilă, erau până aici, la șold. Mi-a sărit fularul bej, unghiile bej, geantă bej, toate s-au dus dreq. Și toți taximetriștii claxonau dându-mi tot felul de… semne, dar unul n-a venit să mă ajute. Cu ultima forțare din axilă am ieșit de acolo, m-am urcat în mașină unde am început să plâng, și am sunat-o pe Ana să-i spun ce mi s-a întâmplat. Care Ana a râs că nu putea să plângă”, a povestit Ileana Badiu.

Râvnita de mulți miliardari și după o căsnicie eșuată cu celebrul Dinu Pescariu, Ileana Badiu se declară mândră, la 44 ani, că fiind o femeie din categoria MILF-elor.

„Dacă la 30 de ani cineva mi-ar fi spus că mă încadrez în categoria MILF-elor, cred că i-aș fi rupt capul! Faptul că mă încadrez în tipologia asta de MILF mă flatează! Mepntru că este mothers, ceea ce sunt i`d like to f**k. Și la vârstă mea am învățat să văd partea pozitivă, adică, încă i like to f**k”, a mai spus Ileana Badiu