Ileana Badiu, probleme în ziua nunții, care a avut loc pe plajă: “Preotul mi-a cerut șpagă! Mi-a spus că o să am o căsnicie blestemată”

Ileana Badiu a întâmpinat probleme în ziua nunții, care a avut loc la malul mării, pe plajă. Actrița susține că preotul i-ar fi solicitat șpagă pentru a oficia cununia religioasă, în afara bisericii. Blondina a povestit, cu lux de amănunte, ce a pățit în urmă cu 12 ani.

Ileana Badiu și-a dorit să aibă o nuntă ca-n povești, într-un decor de vis. A ales litoralul românesc, însă preotul a simțit că este momentul perfect să-și rotunjească veniturile. Pentru a fi de acord să țină slujba pe plajă, părintele ar fi cerut un acatist, care, de fapt, reprezenta șpagă. Nemulțumit de ce a primit, omul lui Dumnezeu i-a transmis actriței că va avea o căsnicie blestemată.

“Experiența mea a fost că, după ce era în regulă discuția cu preotul, apoi a venit și mi-a spus că trebuie să dau un acatist. Eu chiar am crezut că trebuie să dau un acatist. M-am apucat să scriu tot, cum știam că se dă. Când a văzut preotul că eu chiar am dat un acatist i s-a făcut rău. De fapt, acatistul însemna șpagă! Mi-a spus că o să am o căsătorie blestemată! Nu vreau să-i dau numele acelui preot. Uite că nu a fost o căsnicie blestemată! Nu m-a împiedicat nimic până la urmă, că tot pe plajă m-am măritat”, a povestit Ileana Badiu, la Digi 24.

Ileana Badiu: “E greu să fi măritată cu un chirurg. Sună telefoanele noaptea tot timpul”

Ileana și Cătălin Badiu sunt împreună de 17 ani, dintre care 12 sunt de căsnicie. Cei doi s-au cunoscut când bărbatul era în ultimul an la medicină. Au împreună un băiețel, pe nume Sasha. Mai bine de un deceniu, bărbatul s-a pregătit profesional în Germania, iar în prezent conduce secția de chirurgie cardiovasculată de la Spitalul Municipal.

“E greu să fii măritată cu un chirurg. Sună telefoanele noaptea tot timpul. Soțul meu e și foarte empatic cu pacienții. Dar e și foarte romantic. La fel ca-n prima zi când ne-am cunoscut!”, a mai spus Ileana Badiu.