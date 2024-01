Ileana Lazariuc s-a mutat în altă țară, împreună cu copiii. Lili Sandu a fost cea care a dat-o de gol

Ileana Lazariuc (41 de ani) a decis să se mute într-o altă țară, alături de cei doi copii ai ei cu Alexandru Ion Țiriac. Lili Sandu (44 de ani) este cea care a dat-o de gol! Unde a ales să plece fiica Anastasiei Lazariuc și care ar fi, de fapt, motivul? Vezi mai jos detaliile.

A părăsit România pentru a-și începe o viață nouă într-o zonă unde temperaturile sunt ridicate. Ileala Lazariuc, în vârstă de 41 de ani, a ales să se mute în Dubai. Informația a fost dezvăluită chiar de una dintre prietenele sale, Lili Sandu, în vârstă de 44 de ani.

Despre plecarea acesteia în Dubai a vorbit chiar Lili Sandu. În cadrul podcastului moderat de Horia Brenciu, actrița în vârstă de 44 de ani a dezvăluit că Andreea Crișan și Ileana Lazariuc au părăsit România. Cele două i-au fost colege în trupa Trinity. Cât despre motivele pentru care Ileana Lazariuc a ales să se mute din țară nu se cunoaște, deocamdată, nimic. În anul 2017, fiica Anastasiei Lazariuc a divorțat de Ion Țiriac Jr. Odată cu divorțul, a ales să stea în „umbră”, departe de luminile reflectoarelor.

Ileana Lazariuc este originară din Republica Moldova. Este fiica lui Gheorghe Crigănuță și a cântăreței Anastasia Lazariuc. Fostul fotomodel a făcut, în 2015, în perioada când încă era căsătorită cu Ion Țiriac Jr., dezvăluiri pentru CANCAN.RO legate de viața de familie. Ea și Țiriac Jr. s-au căsătorit în anul 2009 și au divorțat în 2017.

„Poate mulți spun că duc nu știu ce viață, însă, în realitate, poate părea banal. Sunt mamă, sunt soție, am grijă de copiii mei, fac piața și stau alături de familie. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am un soț pe care îl iubesc și care mă iubește, am doi copii de care sunt mândră și sunt sănătoși. Asta e tot ce am nevoie, sănătate. Sunt împlinită ca femeie și om”, mărturisea, Ileana Lazariuc, în 2015, pentru CANCAN.RO.