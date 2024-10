Ileana Șipoteanu s-a dedicat studiului despre moarte. Prin ce momente a trecut după pierderea soțului: „După un an și ceva de chin…”

Ileana Șipoteanu, una dintre cele mai îndrăgite voci ale muzicii românești, a fost invitata unui nou episod din podcast-ul „ALTCEVA cu Adrian Artene”, unde a împărtășit o poveste impresionantă despre viață, artă și spiritualitate. La vârsta de 57 de ani, artista trăiește cu o autenticitate debordantă și o înțelepciune profundă, însă în spatele acestei forțe se ascund și momente de durere imensă.

În cadrul podcast-ului, Șipoteanu a vorbit despre pierderea devastatoare a soțului său, care a murit în anul 2017, chiar de ziua ei, când artista împlinea 50 de ani. Această cumpănă majoră i-a schimbat complet perspectiva asupra vieții și a determinat-o să caute înțelesuri mai profunde despre moarte și existență. Împinsă de o nevoie acută de a înțelege și de a face față suferinței, Ileana Șipoteanu s-a dedicat studiului despre moarte, răsfoind zeci de cărți de spiritualitate și psihologie, căutând răspunsuri pentru a face pace cu această pierdere dureroasă.

Sâmbătă, 26 octombrie, la ora 19:00, pe canalul de Youtube „ALTCEVA cu Adrian Artene”, a avut premiera o nouă ediție a podcast-ului, în care în rolul de invitat a fost celebra artistă Ileana Șipoteanu. Ediția a fost una specială, în care s-a vorbit despre muzică, moarte și măiestrie.

În discuția cu Adrian Artene, Ileana a rememorat cu emoție atât momentele de glorie ale carierei sale, care se întinde pe mai bine de patru decenii, cât și încercările grele pe care le-a depășit. Artista a reflectat asupra relației sale speciale cu divinitatea, care a fost un sprijin esențial în clipele de cumpănă. Cu sinceritate și eleganță, a mărturisit că această relație spirituală s-a adâncit mai ales în urma studiilor despre moarte, deschizând noi perspective asupra vieții și a modului în care alege să-și trăiască fiecare zi.

Adrian Artene: „Da, dar ați fost vreodată mâhnită pe Dumnezeu? În ziua aceea când a plecat Mitică, în 2017, chiar de ziua dumneavoastră?”

Ileana Șipoteanu: „Nu! Te gândești cumva: „De ce mi s-a întâmplat mie? Tocmai de ziua mea?” Asta e foarte greu de înțeles, dar apoi, după un an și ceva de chin, pentru că ne-am chinuit – a fost ca o bombă, adică nu ne așteptam. Cu doar câteva ore înainte vorbeam și mâncam porumb fiert; era foarte cald afară, ei pregăteau ziua mea de naștere – împlineam 50 de ani, deci nu era orice fel de aniversare.

N-am fost răzvrătită nicio secundă, în schimb Dumitrana, da, și nici acum nu și-a revenit complet. Am înțeles fenomenul acesta abia după ce am citit foarte mult; în pandemie am început să citesc foarte, foarte mult și am studiat acest fenomen al morții.

Și atunci m-am gândit, după un an și ceva de gânduri și temeri, la mesajele nu tocmai frumoase din partea unora, care mă condamnau, spunând că fără maestru nu aș putea să fiu ceva. Dar mi-am zis că nu trebuie să mă gândesc la asta, ci la cum să merg mai departe.”