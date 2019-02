Ilie Năstase rupe tăcerea! Dezvăluire uluitoare: ”Regret că Ioana nu a venit mai devreme!”

Ilie Năstase, fostul mare campion la tenis de câmp, a dezvăluit care este relația fiicelor sale cu actuala lui iubită, Ioana Simion. Iar cel poreclit Nasty a spus și care este marele lui regret, vizavi de aceea care îi este parteneră de viață.

Numai cuvinte de laudă are Ilia Năstase la adresa Ioanei, femeia cu care își împarte acum viața. Se pare că nu doar Ilie Năstase se înțelege perfect cu iubita sa, ci și fiicele lui, Alessia și Emma.

„Regret că Ioana nu venit mai devreme în viața mea… Ioana m-a liniștit foarte mult față de cum eram înainte. E o femeie cuminte și este o doamnă față de celelalte cu care am fost. Fetele mele au cunoscut-o pe Ioana, iar cea mare este destul de apropiată de ea. O să urmeze o vacanță în Turcia”, a spus Ilie Năstase în cadrul unei emisiuni de la Pro TV.

Cum a cunoscut-o pe Ioana

Ilie Năstase, în vârstă de 72 de ani, trăiește de câteva luni o poveste de dragoste cu Ioana Simion, în vârstă de 42 de ani, cea alături de care și-a găsit liniștea după separarea de Brigitte Sfăt.

„Îmi dăduse numărul şi am întrebat-o din nou să văd dacă e acelaşi. Am vorbit la telefon. Trebuia să plec într-o vacanţă singur, în Italia, am întrebat-o dacă ar vrea să meargă cu mine şi a acceptat. Am stat vreo opt zile. Voiam să plecăm. A fost prima dată când ne-am cunoscut mai bine. Suntem pe aceeaşi linie. A venit exact când aveam nevoie de o persoană aşa. Să trec peste situaţia aia. Nu cred că a citit ea… era la Constanţa, îşi vedea de treaba ei. Bine că s-a întâmplat şi acum suntem bine. (…) Da, ne-am văzut l ziua Emei, au discutat puţin (n.r. Ioana şi Amalia). E bine că fetele mele chiar o iubesc pe Ioana”, a povestit Ilie Năstase.

Ce zice Ilie Năstase despre un copil cu Ioana? „Dacă se întâmplă accept cu mare plăcere. Da, şi ei i-ar plăcea. Mai ales o fetiţă, că ea are un băiat„, a spus Ilie Năstase la un post de televiziune.