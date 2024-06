Ilinca Vandici a dat-o la întors! Ce spune despre infidelitatea fostului soț și declarațiile controversate pe care le-a făcut 

În urmă cu ceva timp, în cadrul unui podcast, Ilinca Vandici făcea câteva declarații controversate, ce au stârnit un val de reacții negative la adresa sa. Principalul subiect dezbătut a fost faptul că vedeta a declarat că i-ar ierta orice soțului ei, inclusiv infidelitatea. Însă, nu a mai durat mult până când mariajul acesteia s-a destrămat, chiar infidelitatea bărbatului fiind motivul divorțului. Ei bine, acum Ilinca Vandici a revenit asupra declarațiilor făcute, subliniind că publicul a înțeles greșit tot ce a vrut ea să spună.

Ilinca Vandici și Andrei Neacșu au format un cuplu vreme de șapte ani. La scurt timp după ce și-au oficializat relația, cei doi s-au căsătorit, iar mai apoi au devenit părinți. Mariajul acestora a durat până anul trecut, atunci când vedeta a anunțat divorțul. Ironic sau nu, chiar infidelitatea bărbatului a fost motivul ruperii mariajului. După toate cele întâmple, vedeta a revenit asupra declarațiilor controversate pe care le-a făcut.

Așa cum spuneam, în urmă cu ceva timp, Ilinca Vandici stârnea un val de controverse, după ce a declarat, în cadrul unui podcast, că i-ar ierta absolut orice soțului ei, inclusiv infidelitatea. Mai mult, vedeta spunea că nu îl punea niciodată pe Andrei Neacșu să facă treburi casnice sau să aibă grijă de copil. Toate acestea lucruri au revoltat publicul, iar prezentatoarea TV a fost criticată intens.

Între timp, Ilinca Vandici a divorțat de Andrei Neacșu, tocmai din cauza infidelității acestuia. Ei bine, acum, după toate cele întâmplate vedeta Kanal D a revenit asupra declarațiilor controversate pe care le-a făcut și a punctat că, de fapt, ea iartă, dar nu acceptă. Lucru demonstrat și de faptul că nu a putut trece peste infidelitatea fostului soț.

În cadrul podcast-ului ei, într-o discuție cu Costel Bojog, vedeta a declarat că este mândră de faptul că și-a demonstrat că într-adevăr în cele din urmă poate ierta orice, chiar și pe fostul soț ce a înșelat-o, însă doar la nivel spiritual.

„Exact cum mi s-a demonstrat mie, că nu pot să iert chiar orice sau mă rog, la nivel spiritual, în relație cu Dumnezeu și cu mine, da, pentru mine pot să iert, în suflet, dar nu accept. Eu nu am zis că accept, am zis că iert, drept urmare uite că nu am acceptat”, a declarat Ilinca Vandici.