Iluzie optică virală 3D | Ce număr se ascunde în această fotografie?

21/11/2025 | 09:59
sursă foto: Jagranjosh

Iluzie optică virală 3D. CANCAN.RO te provoacă să descoperi ce număr se ascunde în imaginea de mai sus. Doar cei cu o vedere de șoim găsesc numărul ascuns în mod ingenios în fotografia 3D. Timpul este nelimitat!

Iluziile optice determină creierul să interpreteze greșit informațiile trimise de ochi, creând o percepție vizuală care nu corespunde realității. Acest fenomen se datorează modului în care creierul încearcă să organizeze și să interpreteze informația vizuală, completând goluri sau făcând presupuneri bazate pe experiențe anterioare.

Termenul „iluzie” provine din verbul latin illudere, care înseamnă „a batjocori” sau „a păcăli”. Imaginile cu iluzii optice sunt concepute pentru a păcăli mintea umană și sunt considerate unul dintre cele mai simple teste.

Persoanele care practică regulat astfel de provocări tind să aibă abilități de rezolvare a problemelor și de observare mai bune decât cele care nu o fac. În provocarea 3D de astăzi trebuie să te concentrezi și sî identifici ce număr este ascuns în imaginea de mai sus.

REZOLVARE: Numărul ascuns este 237, după cum se arată în imaginea de mai jos. Numărul nu este vizibil la prima vedere, deoarece iluzia optică 3D determină creierul nostru să vadă imaginea ca pe o structură fără sfârșit.

sursă foto: Jagranjosh

Îi felicităm pe cei care au reușit să descopere numărul ascuns. Cei care nu au reușit să rezolve provocarea de astăzi nu trebuie să își facă griji. AICI puteți exersa mai multe astfel de provocări, teste de inteligență, iluzii optice și teste de matematică.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

 

×