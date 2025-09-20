Iluzie optică virală | Ai un IQ peste 140 dacă poți găsi păianjenul ascuns în această poză

Dragi cititori, CANCAN.RO a pregătit o iluzie optică virală, în acest final de săptămână, menită să vă antreneze mintea și vă dezvolte spiritul de observație. Mai exact, trebuie să identificați unde se ascunde păianjenul în fotografia de mai sus. Se spune că doar cei cu un IQ mai mare de 140 răspund corect. Așadar, nu mai stați pe gânduri, priviți cu atenție și deslușiți provocarea. Mult succes!

Testele IQ au fost create și perfecționate de psihologul francez Alfred Binet. Acestea pot fi găsite sub diferite forme, precum, șiruri de numere, puzzle-uri, ecuații matematice sau chiar iluzii optice, așa cum este cea pe care o prezentăm noi.

Iluzie optică: Unde se ascunde păianjenul?

Într-adevăr, nu este ușor să deslușiți o astfel de iluzie optică pentru că este realizată în așa fel încât să joace feste privirii. Se spune că doar cei cu un IQ mai mare de 140 reușesc să răspundă corect acestei provocări care testează coeficientul de inteligență.

Vestea bună este că nu aveți un anumit timp la dispoziție pentru a afla răspunsul corect. Totuși, puteți să porniți cronometrul și să vă „întreceți” cu cei dragi. Așadar, priviți cu atenție imaginea de mai jos!

Persoanele care nu au putut să deslușească testul IQ nu trebuie să își facă griji pentru că pot exersa cu mai multe astfel de teste. De asemenea, vom dezvălui răspunsul corect. În orice caz, îi felicităm pe cei care au reușit să își dea seama unde se află păianjenul. Ei bine, acesta este în partea de jos a imaginii, în stânga. Priviți cu atenție fotografia pentru a-l observa!

În domeniul psihologic, se folosesc testele IQ pentru a evalua nivelul de inteligență al unei persoane. În acest sens, există trei categorii principale: sub medie, mediu și peste medie. Aceste teste sunt parte integrantă a diagnosticului psihologic și, conform experților, pot contribui la dezvoltarea cognitivă a copiilor.

Iluziile optice cu imagini ascunse sunt o modalitate distractivă de a-ți testa IQ-ul și de a-ți îmbunătăți concentrarea. Acestea sunt provocatoare pentru că pun creierul tău să interpreteze datele vizuale într-un mod creativ, iar în acest fel vă puteți dezvolta abilitățile de rezolvare a problemelor.

Vezi și: Test de inteligență | În această poză de la piscină s-a strecurat o greșeală. O vezi?