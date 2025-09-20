Test de inteligență | În această poză de la piscină s-a strecurat o greșeală. O vezi?

Dragă cititorule, CANCAN.RO îți prezintă un test de inteligență tare interesant. În imaginea de mai sus s-a strecurat o greșeală. Crezi că reușești să o descoperi? Dacă da, spor la treabă!

Astfel de provocări sunt o modalitate distractivă prin care îți poți îmbunătăți abilitățile de gândire. Ele pot avea multe forme, însă una dintre cele mai populare variante este cea ”găsește soluția”. Vi se oferă o imagine cu erori ascunse, iar scopul este să găsiți cât mai multe greșeli într-un timp limită. Uită-te în imaginea de mai jos și vei vedea oameni care se distrează într-o piscină. Sarcina ta este să găsești greșeala strecurată. Ai la dispoziție 9 secunde. Spor la treabă!

Test de inteligență | În această poză de la piscină s-a strecurat o greșeală

Testele de inteligenţă cunoscute astăzi ca teste IQ au fost create în 1905 de psihologul francez Alfred Binet (1857 – 1911). Multă vreme, ele au purtat numele lui Binet şi erau folosite de psiholog pentru a identifica acei copii care au nevoie de ajutor cu activităţile şcolare. Acesta a ţinut să precizeze atunci că un rezultat scăzut la testele IQ nu semnalează o incapacitate de a învăţa, ci reprezintă un indiciu că este necesară dedicarea unui timp mai îndelungat studiului.

Testele de inteligență pot fi o modalitate fantastică de a evada din rutina zilnică și de a vă dedica activităților care vă stimulează creierul și imaginația. Aceste provocări sunt cunoscute pentru faptul că vă testează atât inteligența generală, cât și capacitatea de observare.

REZOLVARE: Timpul a expirat. Ai reușit să găsești greșeala din imagine? Ei bine, dacă ai fost atent, cel mai probabil ai observat că în piscină este un pește.

Felicitările noastre se îndreaptă către cei care au reușit să descopere greșeala, în special celor care s-au și încadrat în timpul impus. Dacă nu i-ai dat de cap acestui test de inteligență nu trebuie să te descurajezi. AICI poți exersa mai multe astfel de provocări. Aceste joculețe sunt ideale daca își dorești să îți îmbunătățești nivelul IQ. Cu cât faci mai multe teste de inteligență, cu atât își vei îmbunătăți capacitatea de concentrare și atenția la detalii.