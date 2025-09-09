Acasă » Știri » Iluzie optică virală | Doar cei cu ochi de vultur găsesc litera ”Y” din imagine, în 5 secunde!

09/09/2025
Ești pregătit pentru o nouă provocare? Dacă da, ești în locul potrivit! Îți prezentăm o iluzie optică virală! Trebuie să precizăm încă de la început că numai geniile își vor da seama de rezolvare. Atenție! Nu ai prea mult timp la dispoziție! 3, 2, 1… Start!  

Există multe teste de inteligență și iluzii optice pe care oamenii le rezolvă din dorința de a-și crește nivelul de IQ cu trecerea timpului. Cu toate acestea, chiar și geniile greșesc la unele provocări, așa că nu trebuie să fii dezamăgit dacă nu reușești să dai răspunsul corect.

Rezolvare test de inteligență

În imaginea de tip iluzie optică se ascunde o literă „Y” printre zeci de „X”-uri, iar provocarea este să o găsești în doar 5 secunde. Aceste tipuri de puzzle-uri sunt concepute special pentru a pune la încercare atenția și viteza de observație, exploatând modul în care creierul completează automat detalii lipsă. Jocurile vizuale de acest fel nu doar distrează, ci stimulează gândirea rapidă și capacitatea de concentrare, oferind o adevărată gimnastică mentală.

Deși sarcina pare simplă la prima vedere, identificarea literei „Y” printre toate „X”-urile devine o provocare dificilă. Doar cei cu ochi de vultur și răbdare de fier reușesc să descopere impostorul în timp record. Astfel de iluzii optice sunt considerate o modalitate amuzantă și interactivă de a-ți testa abilitățile cognitive și spiritul de observație, transformându-te, fie și pentru câteva momente, într-un veritabil campion al puzzle-urilor.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

TEST IQ | 11 – 4 = 0 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit

Foto: Jagranjosh

