Iluzie optică VIRALĂ | În această imagine se ascunde un cub de gheață! Doar cei mai vigilenți îl pot observa

De: Anca Chihaie 08/11/2025 | 11:03
Ești pregătit pentru o nouă provocare? Dacă da, ești în locul potrivit! Îți prezentăm un test de inteligență! Trebuie să precizăm încă de la început că numai geniile își vor da seama de rezolvare. Atenție! Nu ai prea mult timp la dispoziție! 3, 2, 1… Start!  

O nouă provocare vizuală a stârnit interesul internauților pe Reddit, devenind rapid virală. Utilizatorii sunt provocați să „găsească cubul de gheață” într-o imagine aparent banală, dar care ascunde detalii greu de detectat. Ce face această provocare cu adevărat dificilă este timpul limitat: participanții au doar 10 secunde pentru a identifica obiectul ascuns. Mulți, chiar și cei experimentați în astfel de teste, au mărturisit că au rămas uimiți de cât de greu poate fi să distingă cubul de gheață.

Rezolvare iluzie optică

Ești gata să îți pui la încercare atenția la detalii? Ia-ți pălăria de detectiv și pregătește-te pentru un joc al observației care îți va testa ochii la maximum! Cei care au reușit deja să identifice răspunsul corect sunt felicitați și aplaudați. Pentru cei care încă nu au reușit să deslușească testul o să indicăm răspunsul corect în rândurile următoare.

Imaginea distribuită  prezintă o scenă ce seamănă cu o bucătărie obișnuită: un covor întins pe podea, mai multe uși, un cuptor și diverse obiecte aranjate într-un mod normal. La prima vedere, nimic nu pare să iasă din tipar, dar detaliul ascuns, cubul de gheață, pune la încercare atenția la detalii a jucătorilor. Provocarea devine astfel o adevărată testare a percepției vizuale și a rapidității de reacție.

Interacțiunea cu această provocare a demonstrat cât de atractive pot fi astfel de teste vizuale pentru internauți. Mulți au încercat să-l rezolve pe loc, iar comentariile și discuțiile despre locația exactă a cubului de gheață au devenit rapid virale. Provocarea nu doar că testează abilitățile vizuale, dar și capacitatea de concentrare sub presiune, transformând o simplă imagine într-un puzzle captivant.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

