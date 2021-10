Imagine de infarct! După ce s-a apucat ”intensiv” de sport, Diana Gureșoaie s-a fotografiat goală în cadă

Diana Gureșoaie s-a pus „pe treabă” serios! Fosta iubită a lui Cristi Tănase face sport la nivel ”intensiv”, iar tânăra este tare mândră de trupul ei sexy! Ba chiar s-a fotografiat goală, în cadă, iar imaginea a fost postată în secțiunea de Instastory!

Diana Gureșoaie este una dintre cele mai sexy tinere dorite de foarte mulți bărbați! Tânăra, singură, de altfel, s-a axat foarte mult pe sport, ajungând chiar să facă exerciții fizice la sală șapte zile din șapte, ba chiar de două ori pe zi, uneori. Iar în urmă cu puțin timp, pe Instastory, Diana Gureșoaie le-a oferit urmăritorilor ei un motiv de bucurie… vizuală! Tânăra s-a fotografiat extrem de sexy în timp ce se afla în cadă și a postat imaginea pe Instastory. Cu trupul bine sculptat, tatuată și cu un abdomen pe care multe femei și l-ar dori, Diana se mândrește cu stilul de viață pe care l-a adoptat de mult timp!

Mai mult decât atât, înainte să se fotografieze goală și super sexy în cadă, Diana Gureșoaie a mers la centru pentru a se vaccina împotriva noului coronavirus. Ba chiar a postat în secțiunea Instastory adeverința de vaccinare, acoperind, însă, datele personale.

Citește și A FOST „STRÂMBA LUI DODEL”, DAR A AJUNS UNA DINTRE CELE MAI SEXY FEMEI DIN ROMÂNIA! DIANA GUREȘOAIE DEZVĂLUIE MOTIVUL PENTRU CARE ESTE SINGURĂ

Zilele trecute, CANCAN.RO a stat de vorbă cu Diana Gureșoaie despre antrenamentele intensive pe care le face la sală, dar și despre viața personală. Tânăra mărturisește că nu are un iubit în acest moment și se axează foarte mult pe dezvoltarea personală.

CANCAN.RO: Câte antrenamente faci pe săptămână?

Diana Gureșoaie: Până acum am făcut șapte antrenamente pe săptămână, zilnic. Câteodată am avut și două antrenamente pe zi, mai merg și la box și acela e alt antrenament. Acum am redus la cinci antrenamente pe săptămână și fac mai puțin cardio. Îmi antrenez trenul superior de trei ori pe săptămână și trenul inferior tot de trei ori. Nu mai fac mult cardio pentru că am slăbit foarte mult și, dacă aș continua, aș începe să ard și din masa musculară.

CANCAN.RO: Faci box ca să înveți să dai cu pumnul în caz că te supără vreun băiat?

Diana Gureșoaie: De mică am fost bătăușă! (râde) Nu am fost niciodată fetiță, profesorii de la școală le-au spus părinților mei că ar trebui să fiu băiat. Așa că nu am probleme, nu trebuie să învăț să dau! Știu deja! Nu prea am îndeletniciri de fată, nu fac curat și nu gătesc. Montez mobilă, schimb becuri, schimb chestii pe la mașină.

Sursă foto: capturi Instastory Diana Gureșoaie, arhivă Cancan