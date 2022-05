Loredana Chivu arată „țiplă” pe internet, dar filtrele nu par să o ajute și în realitate! Fosta asistentă TV, care a declarat „război” operațiilor estetice, s-a afișat în public fără strop de machiaj. CANCAN.RO v-o prezintă, în exclusivitate, pe Loredana Chivu 100% naturală.

Loredana Chivu s-a preocupat întotdeauna de aspectul ei fizic. Fie că a fost vorba despre o operație estetică mai complicată sau doar de o intervenție simplă la nivelul feței, fosta asistentă TV și-a dorit să și le facă, pentru a fi mulțumită de corpul ei. Recent, paparazzii CANCAN.RO au surprins-o pe blondină, în amiaza mare, în timp ce făcea „slalom” printre mașini, ajungând, în cele din urmă, la un salon renumit din Capitală. Mai puțin machiată ca oricând!

Loredana Chivu, în „goană” prin traficul bucureștean. Ținta: salonul de înfrumusețare

Îmbrăcată în piese vestimentare lejere, deschise la culoare, Loredana Chivu se îndreaptă încrezătoare spre „bijuteria” ei pe patru roți și pornește, în grabă, de pe Bulevardul Nicolae Caramfil spre un centru de înfrumusețare renumit din Capitală, în zona Hristo Botev.

Iar, în timp ce se află la volan, Loredana Chivu poartă o conversație, probabil punând la punct detaliile din ziua respectivă, dar cu ochii ațintiți la traficul bucureștean. Și, pentru că a fost o aglomerație ca la carte în zona în care avea treabă, blondinei i-a luat aproximat un minut să își parcheze bolidul de lux.

Apoi, cu maximă atenție și în oglinda retrovizoare, Loredana Chivu coboară din mașină și se îndreaptă spre treptele salonului unde avea, cel mai probabil, o programare pentru o sesiune de înfrumusețare.

Loredana Chivu e una pe net și alta pe stradă

Dacă pe rețelele de socializare se prezintă precum o „divă” și pare că tenul ei este lipsit de imperfecțiuni, demachiată arată total diferit. Loredana Chivu a fost surprinsă de paparazzii CANCAN.RO într-o zi obișnuită din viața ei, fără să aibă un machiaj strident și fără să poarte ținute extravagante. Diferențele sunt mari, iar dovada stă în imaginile din galeria foto! Blonda pare să fi luat și câteva kilograme în ultima vreme, iar fără machiaj acest lucru se poate observa cu ușurință.

De-a lungul timpului, Loredana Chivu a fost criticată, mai ales pe rețelele de socializare, în legătură cu look-ul ei. Iar, atunci când trecea pragurile medicilor esteticieni, unii „fani” o acuzau că ar exagera cu intervențiile.

Loredana Chivu a declarat „război” operațiilor estetice

Însă, blondina a declarat „război” operațiilor estetice, după o experiență traumatizantă pe care a avut-o, recent. Și-a dorit să aibă un posterior perfect, însă operația, din păcate, a eșuat. Apoi, au urmat alte 14 intervenții la nivelul feselor, pentru îndepărtarea soluției injectate și pentru a se însănătoși.

„Problemele prin care am trecut m-au speriat atât de tare încât nu mai vreau să aud nici măcar de operațiile estetice.

Oricum nu mai am ce să-mi fac! Sunt mulțumită de cum arăt, iar, dacă vreau să schimb ceva, știu că există și alte metode. Sport, alimentație sănătoasă… Iar dacă, prin absurd, la un moment dat, aș vrea să-mi fac ceva, mi-aș face în străinătate și nu în România”, dezvăluia Loredana Chivu, pentru CANCAN.RO, la finalul anului trecut.

Loredana Chivu a trecut printr-o experiență traumatizantă

În urmă cu doi ani, Loredana Chivu și-a “renovat” posteriorul, printr-o intervenție de injectare fesieră. A repetat procedura și în aprilie 2021, doar că a fost un eșec total, în principal din cauza faptului că unul dintre medici ar fi folosit substanțe ieftine pentru „siliconare”.

Ulterior, fesele blondinei s-au “topit”, pur și simplu, iar între părțile implicate a început un proces dur, ex-asistenta TV cerând, inițial, daune de 300.000 de euro pe care, ulterior, le-a ridicat la 1 milion de euro.

Anul trecut, Loredana Chivu mărturisea: ”Atunci au început cu adevărat operațiile pentru extragerea acestei substanțe nenorocite care mi-a distrus viața. Mi-a luat un an din viață. Încă nu sunt recuperată 100%.

Trebuie să lupt pentru operația de reconstrucție, care nu știu când va fi. Medicii s-au chinuit să-mi ridice tensiunea, pentru că nu puteam să intru în operație deoarece muream.

Au reușit să o crească la 7,5. Am intrat în operație. A fost groaznic, pentru că a trebuit să repare ce au distrus alții. Au fost toate (operațiile, n.r.) sub anestezie generală. Timp de 3 zile nu am fost așa conștientă, am stat 7 zile în spital, după au mai urmat 2 operații. Pe 30 decembrie iar s-a inflamat, s-a infectat. Am ajuns de urgență la doctorul meu căruia îi mulțumesc. M-am internat, m-au operat, pe 31 au trebuit să-mi dea drumul acasă, pentru că nu mai rămăsese nimeni în spital.

Pe 1, 2, 3, 4, 5 ianuarie mergeam la spălături în carne vie și la perfuzii zi de zi. (…) Nu puteam să mă îmbrac în pijamale. În urma acestor 3 operații, am reușit cât de cât să scoatem substanța. Sunt mai bine. Cel puțin nu mai leșin.

Am luat foarte multe antibiotice, am stat foarte mult pe perfuzii, internată în spital. Viața mea a fost un calvar. Ieșeam afară cu branula în mână. Încercam să fiu puternică”.

