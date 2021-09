Loredana Chivu, mesaj de pe patul de spital după operația suferită la posterior: ”Am trecut prin ce e mai rău”

După noua intervenție suferită la posterior, Loredana Chivu le-a transmis fanilor un mesaj chiar de pe patul de spital.

În urmă cu câteva zile, fosta asistentă TV s-a simțit foarte rău și s-a văzut nevoită să apeleze la ajutorul medicilor. Motivul ar fi legat de tehnica de remodelare fesieră pe care a suferit-o în urmă cu ceva timp. Iar operația la care a fost supusă Loredana Chivu a fost una dintre cele mai grele. (VEZI ȘI: NU O SĂ ÎŢI VINĂ SĂ CREZI! LOREDANA CHIVU S-A FOTOGRAFIAT PE LITORAL COMPLET NEMACHIATĂ! MULŢI NU AU RECUNOSCUT-O)

Pentru a-și reface posteriorul ”avariat”, tratamentul se întinde pe durata a șase luni și care costă 50.000 de euro. Blondina a ajuns la intervența cu numărul 13. Miercuri, Loredana Chivu le-a transmis un mesaj fanilor de pe patul de spital. Fosta asistentă TV a promis că va veni cu lămuriri în ceea ce privește starea ei de sănătate și i-a asigurat că se va face bine.

”Știu că nu am fost foarte activă, dar promit că revin și cu lămuriri. Cu putere și încredere în Dumnezeu o să fiu și eu mai bine decât înainte. Am trecut prin ce e mai rău și am învățat o lecție importantă pentru drumul vieții mele. Și am realizat cu adevărat care sunt oamenii care contează și mi-au fost alături. Se știu ei. Sănătate multă tuturor”, a scris Loredana Chivu pe Instagram.

Loredana Chivu și-a ”avariat posteriorul în urmă cu doi ani

Loredana Chivu ar fi fost la un pas să plătească cu viața pentru că și-a dorit un posterior mai bombat. În urmă cu doi ani, Loredana Chivu și-a “renovat” posteriorul, printr-o intervenție de injectare fesieră. A repetat procedura și în aprilie 2021, doar că a fost un eșec total, în principal din cauza faptului că unul dintre medici ar fi folosit substanțe ieftine pentru „siliconare”.

Ulterior, fesele blondinei s-au “topit”, pur și simplu, iar ex-asistenta TV a dat clinica în judecată cerând daune de 300.000 de euro. (CITEȘTE ȘI: CE TARIF ARE LOREDANA CHIVU? CÂŢI BANI TREBUIE SĂ SCOŢI DIN BUZUNAR DACĂ VREI SĂ-ŢI DANSEZE LA EVENIMENT)

A fost la un pas să clacheze, iar episoadele de depresie erau la ordinea zilei. Cu greu a reușit blondina să-și mențină moralul ridicat.

”Atunci au început cu adevărat operațiile pentru extragerea acestei substanțe nenorocite care mi-a distrus viața. Mi-a luat un an din viață. Încă nu sunt recuperată 100%. Trebuie să lupt pentru operația de reconstrucție, care nu știu când va fi. Medicii s-au chinuit să-mi ridice tensiunea, pentru că nu puteam să intru în operație deoarece muream.

Au reușit să o crească la 7,5. Am intrat în operație. A fost groaznic, pentru că a trebuit să repare ce au distrus alții. Au fost toate sub anestezie generală. Timp de 3 zile nu am fost așa conștientă, am stat 7 zile în spital, după au mai urmat 2 operații. Pe 30 decembrie iar s-a inflamat, s-a infectat. Am ajuns de urgență la doctorul meu căruia îi mulțumesc. M-am internat, m-au operat, pe 31 au trebuit să-mi dea drumul acasă, pentru că nu mai rămăsese nimeni în spital.

Pe 1, 2, 3, 4, 5 ianuarie mergeam la spălături în carne vie și la perfuzii zi de zi. (…) Nu puteam să mă îmbrac în pijamale. În urma acestor 3 operații am reușit cât de cât să scoatem substanța. Sunt mai bine. Cel puțin nu mai leșin. Am luat foarte multe antibiotice, am stat foarte mult pe perfuzii, internată în spital. Viața mea a fost un calvar. Ieșeam afară cu branula în mână. Încercam să fiu puternică”, a mărturisit Loredana Chivu în urmă cu câteva luni.