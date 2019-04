Imagini bulversante. Brigitte poartă (încă) verigheta de la Cornel!

După terminarea filmărilor de la “Ferma”, Brigitte și Cornel Oană au decis să își spună „Adio” și să meargă pe drumuri separate în viață. (Castiga 10.000$ lunar la un studio de videochat din Bucuresti) Cu toate că, între timp, s-a cuplat cu Florin Pastramă, fosta doamnă Năstase nu a renunțat la verigheta primită de la Cornel. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă detalii și imagini unice. (CITEȘTE ȘI: PASTRAMĂ A PUS STĂPÂNIRE PE PORSCHE-UL LUI BRIGITTE)

După ce s-a apropiat de Florin Pastramă, în timpul filmărilor de la celebrul reality-show "Ferma", Brigitte pare să trăiască o poveste de iubire mai ceva ca-n filme. Pe de altă parte, deși s-a despărțit de fostul logodnic imediat ce a revenit în Capitală, bruneta nu a renunțat la bijuteriile primite de la acesta.

A apărut cu verigheta de la „fostul” pe deget

Zilele trecute, CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a întâlnit-o pe Brigitte în zona Pipera din Capitală, unde bruneta a mers la un salon de masaj thailandez. Îmbrăcată sport – cu o pereche de colanți, o bustieră care-i punea în evidență trupul zvelt și cu privirea acoperită de ochelari de soare – fosta doamnă Năstase, care părea într-o formă de zile mari, a coborât destul de grăbită din autoturismul de lux pe care-l conduce și s-a îndreptat cu pași iuți spre salonul de relaxare.

Brigitte a lăsat însă la vedere un amănunt extrem de important. Chiar dacă a “rupt-o” cu fostul logodnic, frumoasa brunetă poartă încă verigheta primită de la el. În imaginile obținute de site-ul nr.1 din România se vede destul de clar că, pe degetul inelar de la mâna stângă, Brigitte are, în continuare, bijuteria primită de la „ex”.

”E mai bine fără mâncare de găini”

Întrebată cum e viața ei după plecarea de la „Fermă”, fosta concurentă de la Pro TV a răspuns prompt. ”E mai bine fără mâncare de găini. Nu pot să zic nimic mai mult”, a declarat Brigitte, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, în timp ce se îndrepta spre salonul de masaj.

Cornel Oană și-a schimbat religia de dragul brunetei!

În luna noiembrie a anului trecut, Brigitte și Cornel Oană și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu. Religia brunetei (penticostală) le-a permis să facă acest lucru sub forma unei binecuvântări, recunoscută ca o căsătorie. (NU RATA, AICI: FIUL SCRIITORULUI ANDREI PLEȘU ”LUCRA” LA O FERMĂ DE CANNABIS ÎN SUBSOLUL BLOCULUI + NOI DETALII DIN ANCHETĂ)

„Noi ne-am dorit să cumpărăm verighete, deoarece, în urmă cu o săptămână, noi suntem amândoi penticostali şi pastorul bisericii noastre ne-a făcut deja binecuvântarea, pentru a avea această relaţie. În momentul în care ne-am mutat împreună, pastorul bisericii noastre ne-a oficializat, ne-a făcut binecuvântarea relaţiei noastre, adică noi în faţa lui Dumnezeu suntem ca şi căsătoriţi.

Nu am dorit să facem acest pas şi să ne mutăm împreună, decât atunci când vom fi binecuvântaţi în faţa lui Dumnezeu şi am primit această binecuvântare şi atunci am considerat că trebuie să purtăm şi acest semn (n.r. verighetele). Eu am fost plecată ieri după marfă la una dintre firmele mele şi, de comun acord, am luat de la o firmă de acolo, pentru că nu se găsesc în România, verighetele pe care ni le doream şi pe care, în urmă cu două luni, le văzusem într-un loc şi am zis că dacă ar fi vreodată să ne căsătorim şi să facem acest pas, vom lua aceste verighete”, mărturisea Brigitte, pentru o publicație din România, imediat după evenimentul care s-a desfășurat în mare secret.

A divorțat de Ilie Năstase în toamna anului trecut

Brigitte a făcut furori în anul 2000, când a fost desemnată Miss Top Model România. Mai mult de atât, ea a pozat pentru Playboy şi era chemată să prezinte mai ales colecţii de lenjerie intimă. La scurt timp, s-a căsătorit cu omul de afaceri timişorean Octavian Sfăt, dar acesta a murit în 2002. Brigitte, pe atunci în vârstă de 25 de ani, a devenit milionară, văduvă şi cu un copil. De asemenea, ea a continuat afacerile primului soț. Brigitte s-a căsătorit civil cu Ilie Năstase pe 17 iunie 2013 la Timișoara. Ceremonia religioasă a avut loc pe 9 iunie 2013, iar petrecerea s-a desfășurat la Poiana Braşov. La nuntă le-au fost alături peste 300 de prieteni.

Relaţia lor a fost presărată cu numeroase dispute, despărţiri şi împăcări. La începutul lunii martie 2018, au anunțat că divorțează, dar separarea oficială a fost amânată, pentru că nu s-au prezentat în fața magistraților, iar actele au expirat. Divorțul ofcial s-a pronunțat abia în luna septembrie a anului 2018. Zece minute le-a luat celor doi să pună capăt mariajului.

