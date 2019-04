Aspirant la o viață de artist după ce a strâns 18 milioane de vizualizări cu o melodie în care fredonează despre papucii lui de firmă, Abi Talent țintește acum și la o viață de milionar. Și a făcut deja un pas important: a apărut prin oraș cu celebrul Maybach al lui Gigi Becali! CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a obținut imagini în exclusivitate cu puștiul-minune al internetului în super-bolidul care i-a aparținut latifundiarului din Pipera! (Castiga 10.000$ lunar la un studio de videochat din Bucuresti)

”M-am lăsat de școală, v-am băgat pe toți în boală/ La 17 ani ai mei, Abi are tot ce vrei”. Sunt versurile cântate de Abi Talent, un puști care a început să câștige serios după ce a devenit celebru cu o melodie, „Papuci Gucci,” care a adunat peste 18 milioane de vizualizări! (Cele mai mari studiouri de videochat din Bucuresti)

Și nu vă imaginați că a fost doar o întâmplare că acest băiat a ajuns să adune milioane de vizualizări pe YouTube. Nu! În urmă cu o lună, Abi a mai scos o piesă, ”Rege pă România”, care a strâns și ea aproape 14 milioane de vizualizări. De data aceasta, nu se mai laudă cu nimic concret, pentru că probabil a ajuns să-și permită mai mult decât o pereche de papuci Gucci: ”V-am dat clase cu 8 clase, s-a terminat șmecheria/Sunt rege pă România, tu încă plătești chiria”. (CITEȘTE ȘI: FAMILIA LUI ABI TALENT STĂPÂNEȘTE MAHALAUA BUZĂULUI)

„Mergem direct cu Maybach-ul lui Becali”

CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a aflat că „talentul” lui Abi a ajuns la un alt nivel de când a apărut cu o mașină care e mai celebră, probabil, și decât el. Este vorba despre Maybach-ul lui Gigi Becali. Nu știm circumstanțele prin care limuzina de 500.000 de euro a ajuns pe mâna lui, însă un lucru este cert, Abi nu a preluat-o direct de la Becali, ci este la a treia ”mână”. Latifundiarul din Pipera i-a dat-o în primă fază unui apropiat al familiei, iar bărbatul a avut ceva de plată cu ea, pentru că este o mașină care consumă mult. Drept dovadă, acesta a achitat ultima oară la bezinărie 250 de lei, deși nu a făcut plinul.

(NU RATA, AICI: CINE ESTE ȘI DIN CE CÂȘTIGĂ BANI MIHAI THEODOR MINCU, VIITORUL GINERE A LUI GIGI BECALI! A FOST CUPLAT CU DANIELA CRUDU)

Abi Talent probabil că își permite un plin complet, că doar, vorba aia, și-a permis el șlapi de la Gucci. În înregistrarea obținută de CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, se poate observa că puștiul se bucură mult de bancheta din spate a mașinii: ”Mergem direct cu Maybach-ul lui Becali, să m***a familia mea!”. După ce a înjurat, s-a dat repede pe brazdă și a băgat muzică bisericească în Maybach, ironizând probabil personaje reale…

”Sunt cea mai mare vedetă”

„Eu sunt țigan. Cu astea opt clase ale mele, am creier de 14 facultăți. Ei zic de mine: uite ce cântă, dar în timpul ăsta eu număr bani și ei mănâncă pateu. Sunt fenomen de câteva luni, de șase luni. Am văzut treaba asta cu trap-ul. Am zis: de ce să-i las pe ăștia să facă greșit, când pot să fac eu, să fie bine. Am zis «Abi Talent» pentru că în România prinde «Abi Talent», prinde talent, finețe, de-astea, manele. Și maneaua este trap, numai că este turcească. Sunt țigan, știu ce e. Eu scriu versurile, nu ar mai fi natural dacă le-ar scrie altcineva. Mă cred…în momentul ăsta, sunt cea mai mare vedetă. Eu am cea mai mare atenție în momentul ăsta, sunt cel mai natural, nu mă prefac. Mai am trei frați, frații mei s-au obișnuit că sunt vedetă”, a explicat puștiul într-un interviu.

Tatăl lui Abi, școlarizat în Penitenciarul Focșani

În urmă cu câțiva ani, Suraj, așa cum mai este cunoscut tatăl lui Abi Talent în mahalaua Buzăului, a fost condamnat pentru proxenetism la cinci ani și șase luni de închisoare. Julien Panțic, părintele puștiului-minune, s-a școlarizat în Penitenciarul Focșani, acolo unde a fost încarcerat.

Din câte se pare, Suraj a profitat de eliberarea condiționată și asta pentru că în timpul pe care l-a petrecut în spatele gratiilor, bărbatul care „a luat în stăpânire” mahalaua Buzăului a avut un comportament corespunzător, a participat la programele de școlarizare, moral-religioase și la activități educative de scurtă durată, a fost recompensat de patru ori și nu a fost sancționat disciplinar, după cum au arătat surse din mediul penitenciar pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA. (NU RATA, AICI: IMAGINILE CARE ÎL VOR DEMORALIZA PE MICUTZU)