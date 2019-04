Am aflat ce scrie de fapt în cererea de divorț! Printre motive: soacra, diferența de vârstă și…

CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a aflat de ce se destramă, de fapt, unul dintre cele mai mediatizate cupluri din showbiz. În cererea de divorț sunt trecute mai multe motive: soacra, diferența de vârstă și… Publicăm acțiunea originală, depusă de Leo de la Strehaia la Judecătoria Buftea. (Cel mai profesionist studio de videochat din Bucuresti angajeaza modele)

D.A.S. (Departamentul de Anchete Speciale al Cancan.ro) a intrat în posesia actului prin care Leo de la Strehaia cere desfacerea căsătoriei. (NU RATA, AICI: FIUL SCRIITORULUI ANDREI PLEȘU A FOST FILAT DE ”UMBRELE” SERVICIILOR ÎNCĂ DIN TOAMNA LUI 2018)

”Prințul țiganilor” pare că e mai hotărât ca niciodată să reintre în rândul bărbaților liberi. În cererea de divorț, Leo a susținut că între el și partenera sa de viață au intervenit nenumărate discuții și divergențe din cauza mamei lui Leo, care necesită supraveghere permanentă. (Castiga 10.000$ lunar la un studio de videochat din Bucuresti) Dar și că relația a avut de suferit din cauza diferenței de vârstă care există între ei. (NU RATA, AICI: SHOW-UL DE LA PRO TV PROVOACĂ ÎNCĂ UN ”DIVORȚ”)

„Relațiile dintre noi sunt grav vătămate”

„Arăt că, încă de la începutul căsniciei, între noi, soții, au existat anumite divergențe, care s-au acutizat cu trecerea timpului datorită firilor diferite și dificile, având în vedere și diferența de șase ani de vârstă și faptul că ambii avem la activ încă o căsătorie cu copii. Suntem firi diametral opuse și avem puncte diferite de vedere în ceea ce privește toate aspectele vieții și mă refer în mod special la grija față de părinți. Tatăl meu a decedat, iar mama este grav bolnavă și necesită o supraveghere permanentă, fiind dependentă de tratament medicamentos pentru problemele cardiace grave.

În ultima perioadă, aceste lucruri au dus la apariția unor discuții în contradictoriu și la o răcire evidentă a relațiilor dintre noi. Nu am înțeles reacția agresivă a soției mele de a nu mai locui împreună cu mine. Deși am încercat amândoi să depășim aceste impedimente, eforturile au rămas fără rezultat, iar situația s-a accentuat și mai mult și am ajuns la o lipsă acută de afecțiune și comunicare. La acest moment, suntem despărțiți și trăim în locații diferite. Așa fiind, urmează să constatați că relațiile dintre noi sunt grav vătămate, iar continuarea căsătoriei nu mai este posibilă”, a scris Leo în cererea de divorț pe care a depus-o la Judecătoria Buftea.

Leo, gata să aducă martori!

Mai mult decât atât, la punctul 7 din cererea de divorț, Leo de la Strehaia a menționat faptul că este dispus la desfacerea căsătoriei prin acordul comun al ambelor părți în fața completului de judecată. (NU RATA, AICI: POLIȚISTUL POPONEȚ (TRĂSNIȚII) NEGOCIAZĂ LA CÂRCIUMĂ CU BOBIȚĂ & ARDILES DIN LAS FIEBINȚI!)

”Sunt de acord să ne despărțim prin acordul comun de voință și să nu fie nevoie să se mai administreze probe pentru a dovedi imposibilitatea de a mai conviețui împreună. Însă dacă pârâta nu va fi de acord cu despărțirea prin acord comun în fața instanței de judecată sunt nevoit să vă propun administrarea probei cu martori pe care îi voi depune la termenul ce-l va acorda instanța”, a mai scris Leo.

”Prințul țiganilor”, mărturisiri uluitoare!

”Am venit să depun actele de divorț la Judecătoria Buftea. Nu ne mai înțelegeam. Noi nu mai locuim împreună de vreo două luni. Ea nu a mai vrut să fim împreună. Ea m-a dat afară din casă. Motivul divorțului sunt neînțelegerile și certurile că nu mai sunt bani. Am venit să depun actele de divorț, să îi fac pe plac și mamei mele. Patroana tot mi-a zis să divorțez de Dana. Uite, mamă, că acum am rămas singur, flăcăleț!

Măcar mama o să fie fericită acum, că am băgat divorțul. De data aceasta e foarte serioasă treaba. Dacă e și Dana de acord o să se pronunțe divorțul la primul termen. Suntem de trei ani împreună, dar nu avem nimic împreună, doar niște câini. Eu vreau să îmi dea și mie unul, pe Renucu, dar mai discutăm treaba asta. Să vedem dacă o să fie de acord.(…) Renatei îi convine această treabă, îi convine ca mama ei să fie singură.(…) Acum stau la băiatul meu, Alin, dar o să merg la Strehaia”, a spus Leo, luni, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)