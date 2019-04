Popularul show „Ferma”, de la PRO TV, provoacă încă un “divorț”. După Brigitte și Pastramă, o nouă vedetă a spus adio relației de aproape patru ani pe care o avea. (Cel mai profesionist studio de videochat din Bucuresti angajeaza modele) După ce a părăsit emisiunea, în urma duelului cu Geanina Ilieș, Ioana Filimon a luat decizia să se despartă de iubi, iar CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, toate detaliile.

Miss România 2016 nu ar trece prin cea mai bună perioadă din viața ei. Ioana Filimon a ieșit din competiție cu câteva kilograme pe care nu și le-ar fi dorit, dar și cu gânduri de despărțire. Nici bine nu ar fi ajuns acasă bruneta, că ar fi și decis să încheie povestea de dragoste cu iubitul ei, George. Motivele, conform spuselor unei bune prietene a vedetei, care a făcut declarații în exclusivitate pentru CANCAN.RO, ar fi că bărbatul nu i s-ar potrivi, din mai multe puncte de vedere, printre care și cel financiar.

„Totul s-a terminat”

După ce s-ar fi gândit foarte bine, sexoasa de la Fermă ar fi ajuns la concluzia că îi este mai bine fără George alături. “Am reflectat foarte mult cât am stat la «Fermă» și mi-am dat seama că lângă George nu pot ajunge departe, nu cred că e potrivit pentru mine. Eu am notorietate și bani, pe mine mă știe toată lumea, mai ales acum, după ce am participat la emisiune. Simt că o mi se deschidă numai uși bune. El nu este monden și nu poate ține pasul cu mine. Nu îl pot vedea în planurile mele de viitor, am încercat să vorbesc cu el, să îi explic situația, însă nu vrea să accepte că totul s-a terminat între noi și chiar a ajuns să mă hărțuiască“, i-ar fi mărturisit Ioana Filimon prietenei sale.

„Nu aş fi putut să mă îndrăgostesc de cineva”

La scurt timp după ce a părăsit competiția, Ioana Filimon mărturisea că nu s-ar fi putut îndrăgosti de vreun alt bărbat din cadrul concursului. “Nu aveam cum să mă îndrăgostesc, mai ales că eu am o relaţie în afara Fermei. Chiar dacă aş fi fost singură, nu cred că aş fi putut să mă îndrăgostesc de cineva, nu-mi stătea gândul la aşa ceva. Acolo aveam în cap muncă, dueluri, voiam să ajung cât mai departe, să-mi demonstrez mie şi celor din jur că sunt puternică. Nu mi-a stat niciodată capul să mă uit la un bărbat şi să zic: băi, arată bine!”, declara Ioana Filimon pentru Click.ro.

