Imagini cutremurătoare cu una dintre marile actrițe ale României! De ce s-a retras de fapt din teatru

Cu toate că s-a retras, în urmă cu un an, din lumina reflectoarelor, doamna teatrului românesc a venit alături de soțul său la a 13-a ediție a Premiilor Gopo.

Cea de-a 13 ediție a Premiilor Gopo a venit și cu recunoașterea meritelor uneia dintre cele mai mari actrițe din România, Ileana Stana Ionescu. Aceasta a primit premiul pentru întreaga carieră.

Marți seară, celebra actriță Ileana Stana Ionescu a fost la Teatrul Național București "Ion Luca Caragiale", acolo unde s-a desfășurat gala Premiilor Gopo. Cu toate că s-a retras anul trecut de pe scenă, lăsând loc generației tinere, doamna teatrului românesc a apărut la eveniment la brațul soțului său, bărbatul pe care-l iubește necondiționat de peste 60 de ani.

Vizibil slăbită din cauza problemelor de sănătate care au determinat-o să se retragă din activitate, venerabila actriță se deplasa cu oarecare greutate. Partenerul ei de viață, Andrei Ionescu, i-a fost însă alături, pas cu pas, de-a lungul serii.

Cum și-a cunoscut Ileana Stana Ionescu jumătatea

Ileana Stana Ionescu și-a cunoscut soțul la Reşita, unde tânăra actriţă interpreta primul rol al carierei, în spectacolul „Şcoala femeilor". Andrei Ionescu îi era coleg de distribuţie.

„Eu eram amoreza, el amorezul şi uite aşa a început, pe loc, povestea noastră de iubire. M-am îndrăgostit de soţul meu de la început. Chiar în piesa în care am jucat. Eu sunt o fire pătimaşă, explozivă, agitată, în timp ce el este foarte liniştit, calm. Probabil de aici şi legătura noastră foarte puternică!“, a povestit actriţa, la un moment dat, pentru revista Tango.

Cei doi au un băiat, Andrei Manuel, care e medic și locuieşte în America. Actriţa a suferit atunci când fiul ei a părăsit ţara, dar a înţeles că așa e mai bine pentru el.

Ileana Stana Ionescu a debutat ca actriţă în 1955, la varsta de 19 ani, la Teatrul de Stat din Reşiţa, cu rolul Agnes în „Şcoala femeilor", de Molière. În anul 1959 s-a transferat la Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ. Din anul 1965 a lucrat la Teatrul Naţional din Bucureşti, precum şi la televiziune.

A decis se retragă în plină glorie

Îndrăgita actriţă în vârstă de 82 de ani a ales să se retragă în plină glorie de pe scena teatrului. După ce a jucat în sute de piese şi filme, devenind una dintre cele mai cunoscute actriţe de comedie, Ileana Stana Ionescu a decis că este mai bine ca restul vieții să îl petreacă acasă, cu soţul ei, Andrei Ionescu. Actriţa a fost invitata lui Paul Surugiu – Fuego la emisiunea „Drag de România mea”, de la TVR 2, unde a fost premiată cu o diplomă onorifică.

„Am vrut să renunţ acum, ca să fiu în amintirea oamenilor aşa cum sunt astăzi. Am zis să întrerup teatrul, să trag cortina, cum se spune acum. Nu se poate şti ce-ţi oferă viaţa. Nu aş vrea să-mi pun colegii într-o situaţie neplăcută. Vreau să-şi aducă aminte de mine fermă, în putere, aşa cum am terminat de fapt teatrul, cum am ieşit din el. Soţul meu m-a ajutat foarte mult, m-a încurajat… Acum voi fi în familie, la căsuţa mea de care ne vom bucura. Vreau să ne bucurăm de tot ce e în jurul nostru. Avem un fiu plecat în America, cu care ţinem legătura datorită tehnologiei, avem şi un nepot de 8 ani. Au fost aici şi au stat trei săptămâni”, a povestit Ileana Stana Ionescu la emisiunea de pe TVR 2.

