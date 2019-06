Imagini de ultimă oră cu Elena Udrea & fetița ei în Costa Rica

De când a fost eliberată din arest, Elena Udrea se ocupă, în Costa Rica, doar de creșterea micuței sale. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, imagini de ultimă oră cu fosta ”mână dreaptă” a președintelui Traian Băsescu și fetița ei. (CITEȘTE ȘI: IUBITA LUI LIVIU DRAGNEA ESTE ÎNSĂRCINATĂ?! PRIMELE IMAGINI CARE AR ”TRĂDA-O” PE IRINA TĂNASE)

Elena Udrea aşteaptă cu nerăbdare ca autorităţile din Costa Rica să-i acorde statutul permanent de refugiat, pentru care a depus cerere. Până când va primi răspunsul, se ocupă exclusiv de creșterea fetiței pe care o are cu Adrian Alexandrov. (NU RATA, AICI: IUBITUL ELENEI UDREA A APĂRUT CU VERIGHETA PE DEGET LA ULTIMUL PARTY DIN SHOWBIZ!)

La plimbare, prin parc, în Costa Rica

CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a intrat în posesia unor imagini foarte recente cu fosta ”mână dreaptă” de la Cotroceni. Îmbrăcată lejer – cu o bluză largă și o pereche de blugi – Elena Udrea, într-o formă fizică de invidiat, a fost filmată în timp ce se plimba cu fiica sa, Eva, și cu mama ei, într-un parc din apropierea locuinței din Costa Rica.

La un moment dat, Elena Udrea a ținut să imortalizeze, cu telefonul mobil, câteva dintre gesturile micuței, în căruciorul cu care era plimbată. Fosta șefă a Cancelariei Prezidențiale este susținută îndeaproape de mama sa, în creșterea și îngrijirea micuței Eva. (NU RATA, AICI: ROMÂNCA ADINA S-A ”LUAT” LA IBIZA CU FAIMOSUL DJ MARKUS SCHULZ! PRIMELE IMAGINI + DETALII EXCLUSIVE DE LA NUNTA DE UN SFERT DE MILION €)

Elena Udrea și Adrian Alexandrov au devenit părinți pe 20 septembrie 2018

Elena Udrea a devenit mamă la 44 de ani. Ea a născut-o pe fiica sa pe 20 septembrie 2018, cu o lună și o săptămână înainte de data preconizată a nașterii. La sfârșitul lunii iunie, Elena Udrea a dezvăluit că a ales să îi pună numele Eva Maria fetiţei sale cu Adrian Alexandrov . (NU RATA: CUNOSCUTA ACTRIȚĂ DE TELENOVELE, SCANDAL CU IUBITUL ÎNTR-O PARCARE DIN BUCUREȘTI. IMAGINILE AU AJUNS LA NOI!)

Vestea că Elena Udrea a fost cerută de soţie a devenit publică în iunie 2017. Fostul ministru al Turismului nici nu a confirmat, nici nu a infirmat informaţia, ci le-a spus jurnaliştilor că îi va chema la nuntă dacă va fi cazul. „Astăzi mă întrebaţi? Vai de mine, aduceţi maşina! Vă chem la nuntă, dacă e cazul!”, a reacţionat Elena Udrea după ce s-a scris în presă că a primit inelul de logodnă de la fostul manechin Adrian Alexandrov.

A plecat în februarie, anul trecut, în Costa Rica

Elena Udrea a plecat în Costa Rica în luna februarie a anului trecut, fiind nemulțumită de sistemul judiciar din România. Ea a cerut acolo statut de refugiat. Elena Udrea avea să declare la Antena 3 că decizia de a pleca o luase cu o lună în urmă. (NU RATA, AICI: ANNA A APĂRUT CU LENJERIA INTIMĂ LA VEDERE, IAR PREZENTATORUL DE LA KANAL D S-A ”PIERDUT” COMPLET…)

„Nu am fugit, ca dovadă sunt aici asumat. Am fost în faţa autorităţilor din Costa Rica, am cerut acest statut de protecţie pe care am considerat că este obligatoriu să-l am având în vedere ce se întâmplă în România şi ce s-a întâmplat în cazul meu, în ultimii trei ani. Am luat decizia de a pleca în momentul în care mi-am dat seama că nu am nicio şansă să fiu judecată corect în dosarul care a avut ieri termen.

Mi-am dat seama că nu există nicio şansă ca eu să fiu judecată corect în apel, cum nu am fost judecată nici la fond şi atunci am decis, în ianuarie anul acesta, să merg într-o ţară în care ştiam că există o legislaţie puternică şi transparentă de protejare a celor care sunt abuzaţi în ţara lor, că există cel mai vechi sistem democratic din America Latină şi ştiam că aici s-au refugiat lideri politici din alte ţări, iar când situaţia politică din ţara lor s-a remediat au putut să-şi continue cariera politică”, a declarat Udrea, la vremea respectivă.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)