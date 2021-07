Imagini & declarații exclusive. Sânzi, decolteu amețitor la botezul micuței Antonia / Cum a decurs evenimentul + ce ținută îndrăzneață a purtat soția lui Zuluf

Sânzi și Zuluf și-au botezat mezina, pe Antonia, într-un cadru de poveste! Pentru că pandemia le-a stricat planurile vedetelor, anul trecut, în 2021, toate s-au orientat către organizarea de evenimente cât mai fastuoase și mai cu stil. Blondina a pregătit totul, în detaliu, iar petrecerea a fost fix așa cum și-a dorit. Așa cum era de așteptat, Sânzi a atras privirile tuturor cu decolteul ei generos, căci a purtat o ținută de Barbie care i-a pus bustul în evidență. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Sânziana a povestit totul despre botezul fetiței sale, dar și despre invitații pe care i-a avut alături.

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Sânziana Buruiană a povestit totul despre botezul fiicei sale, Antonia, care a avut loc la un local de lux. Blondina s-a asigurat că totul va fi ca în povești pentru prințesa ei, iar tematica evenimentului a fost, așa cum era de așteptat, Barbie, cu totul roz: baloane, flori, dar și o limuzină de fițe.

„A fost o petrecere ca în basme! Am avut o mașină cu cristale, fetele au fost asortate, au avut rochițe cu flori, apoi au avut ținute de prințese, de păpuși Barbie. Tematica a fost cu baloane, cu decorul cu Barbie, candy-bar, tortul, ursitoarele. A fost ca în povești! M-am bucurat că au fost alături de noi prietenii mei dragi, Bianca Rus, Florin Burescu, mi-au făcut dedicații muzicale, Adriana Bahmuțeanu care a cântat și ea și mi-a făcut niște dedicații speciale.

Noi, pe vremuri, am lucrat la aceeași emisiune și ne-am amintit de vremurile alea. A fost o surpriză minunată că am putut să ne distrăm după atâta timp în care cu toții am stat în case, fiind pandemie. A fost o petrecere pe cinste, ne-am bălăcit, ne-am simțit ca în povești, iar locația aleasă a fost pe sufletul meu, căci îmi doream de ceva timp să am un eveniment la piscină, să fie cald. A fost exact cum ne-am dorit” a declarat Sânziana Buruiană, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Sânzi a atras toate privirile cu decolteul ei generos!

Dacă fetițele ei au fost ca niște prințese, nici Sânzi nu a fost mai prejos. Pentru slujba religioasă de creștinare a micuței Antonia, blondina a ales să poarte o rochie albă, decoltată, care îi punea în valoare trupul, iar pentru petrecere, Sânzi a respectat tematica evenimentului.

Vedeta a îmbrăcat o rochie de culoare roz, tot decoltată, iar sânii ei s-au văzut în toată splendoarea. Păi, chiar are cu ce, vorba cântecului! Iar dacă nu ne credeți pe cuvânt, dovadă ne sunt imaginile exclusive de la marele eveniment. Priviți și admirați!