Imagini emoționante cu Iris, fiica Gabrielei Cristea

Gabriela Cristea și Tavi Clonda trăiesc în fiecare zi bucuria extraordinară de a avea încă un membru în familie. Micuța Iris este răsfățata familiei, iar Gabriela Cristea a postat pe pagina sa de Instagram un filmuleț în care care apare fetița, așezată într-un pătuț de prințesă.

”Dupa cateva zile de acomodare, bebe Iris doarme visand la legendele cu zeite in patutul creat special pentru ea”, a postat Gabriela Cristea în dreptul filmulețului prezentat fanilor de pe pagina sa de Instagram.

Gabriela Cristea şi Tavi Clondaau devenit pentru a doua oară părinţi pe data de 17 martie, atunci când frumoasa prezentatoare a adus-o pe lume pe Iris, care a primit nota zece la naştere.

Consilier pentru alăptare

Pe 20 martie, Gabriela Cristea și fetița ei Iris au fost externate. Astfel, prezentatoarea TV a petrecut prima noapte în 4, alături de soțul ei și cele două fetițe. Gabriela Cristea însă a făcut și un anunţ surprinzător. Ea a chemat acasă un consilier în alăptare. Vedeta a optat pentru acest lucru deoarece este benefic atât pentru ea cât și pentru bebelușul nou-născut.

„E interesantă treaba, în sensul că până acum totul a fost relativ ok. De ce spun relativ ok? Pentru că a fost o noapte destul de grea. Când am ieşit din maternitate nu ştiam foarte bine să alăptez, dar m-am echipat cu toate pompele, biberoanele şi alte chestiuni de genul ăsta. Îmi doresc foarte tare să alăptez la sân, e foarte bine şi pentru bebeluş şi pentru mamă. Am înţeles că alăptatul la sân te slăbeşte, te aduce la forma iniţială. Astăzi, am chemat de dimineaţă un consilier în alăptare. Este foarte tare! Am crezut că e frecţie la picior de lemn… Astăzi la ora 10 a venit consilierul şi din momentul acela, viaţa noastră s-a schimbat la 180 de grade. De ce? Pentru că deja am alăptat de 3 ori exclusiv la sân. Asta înseamnă că am mai consumat câteva calorii şi s-au mai dus câteva zeci de grame din greutatea mea. Oricum, suntem foarte obosiţi după ziua de ieri. Când am ajuns acasă, totul a fost bine şi frumos. Noaptea nu a fost un sfetnic foarte bun, dar ne-am mobilizat. Am zis că trebuie să fim acolo toţi. Ea mănâncă şi doarme, doar noi ne agităm. Din momentul în care consilierul în alăptare a venit, lucrurile s-au dezmeticit în casă”, a mărturisit Gabriela Cristea pentru emisiunea „Te iubesc de nu te vezi”.