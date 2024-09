Imagini fabuloase cu ”Regele” Salam! Și-a întâmpinat soția și fetița, în stradă, în papuceii de la hotel!

Florin Salam nu contenește să îşi surprindă fanii cu apariţiile sale. De această dată artistului nu prea i-a păsat cum iese în public, spre deosebire de „regina” lui care are foarte mare grijă de felul în care arată indiferent unde şi când îşi face apariţia. Pentru cântăreţ alte lucruri au fost mai importante, iar CANCAN.RO are dovada. L-am surprins pe manelist alături de o parte din familia lui numeroasă, iar ca de fiecare dată o să vă povestim în detaliu ce am descoperit. Pe lângă informaţii, am pregătit şi o galerie foto pe care nu trebuie să o rataţi!

Se zvoneşte de ceva timp că Florin Salam are probleme în căsnicie. Roxana Dobre a fost cea care ar fi lăsat de înţeles că relația lor trece printr-o perioadă tensionată. Acum însă lucrurile par că au luat-o într-o altă direcţie, una bună cel puţin pentru moment.

Florin Salam rămâne „rege” chiar şi în papuci de casă

Celebrul cântăreţ şi-a petrecut seara într-un hotel din Capitală, iar la plecare a încurcat… pantofii. Probabil din grabă sau pur şi simplu nu i-a mai păsat a plecat încălţat în papucii de la hotel. Nici la haine nu s-a mai uitat, s-a îmbrăcat cu ce a apucat şi a ieşit pe uşă. Nu criticăm, doar spunem că ne-am obişnuit să-l vedem pe „Rege” pus la punct mult mai bine. Dar putem pune apariţia lui pe seama oboselii.

Ajuns în faţa blocului s-a dat jos din bolidul său de lux şi s-a dus glonţ la fiica lui care îl aştepta nerăbdătoare. Cu Roxana a schimbat câteva cuvinte, însă importantă a fost Maria. Tânăra a primit de la tatăl ei şi un cadou pe care-l aştepta de ceva timp: un nou telefon.

Manelistul, vizibil ostenit după noaptea grea s-a aşezat pe scările de la intrare, în timp ce ajutoarele sale descărcau diverse obiecte din maşină. Roxana Dobre supraveghea atentă toată situaţia pentru a se asigura că bunurile soţului ajung în siguranţă în casă. Bruneta a demonstrat încă o dată de ce cântăreţul a decis să o ia de nevastă. Partenera lui nu doar că este o mamă devotată, dar reuşeşte să gestioneze treburile familiei foarte bine chiar şi fără prea mult efort.

