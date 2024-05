Imagini nemaivăzute cu Vlăduța Lupău, însărcinată în luna a 7-a. Filmarea a strâns peste 20.000 de aprecieri în doar 3 zile

Vlăduța Lupău a surprins internauții cu ultima postare din mediul online. Artista s-a filmat într-o ipostază neașteptată. Mai exact, ea și soțul ei, Adi Rus, au făcut o plimbare pe ulițele din sat, cu… căruța. Din transportul tradițional românesc nu a lipsit nici fiul cântăreței, micuțul Iair. Imaginile cu cei trei au ajuns foarte repede virale. Zeci de mii se oameni au reacționat atunci când au văzut filmarea.

Vlăduța Lupău nu s-a ferit niciodată să recunoască faptul că s-a născut și a crescut la țară. Artista vine din Șimleul Silvaniei, județul Sălaj, iar familia ei se ocupă în continuare de o mare gospodărie acolo. De mai multe ori, vedeta a vorbit despre momentele în care mergea să muncească la câmp sau făcea alte activități specifice traiului de la sat.

Nu mai este mult până când Vlăduța Lupău va deveni mamă pentru a doua oară. Artista este însărcinată în șapte luni, dar acest lucru nu o împiedică să se bucure de fiecare clipă. De această dată, vedeta s-a filmat în timp ce se plimba cu căruța, alături de soțul și fiul ei.

Adi Rus a ținut să precizeze, într-un mesaj scris în dreptul imaginilor postate pe Instagram, că i-a fost „dor de copilărie” și că acesta este modul în care el a crescut. Soția lui a avut și a ceva de adăugat. ”Niște țărani suntem”, a fost replica Vlăduței Lupău.

Postarea a atras atenția internauților și a adunat peste 20.000 de aprecieri în doar 3 zile. Mai mult decât atât, mulți au devenit nostalgici atunci când au primit filmulețul și chiar au ținut să îi felicite pe cei doi soți pentru că nu au uitat de unde au plecat.

„Este cea mai tare senzație viața de la țară. Eu am copilărit tot așa și dacă stau să mă gândesc mă emoționez mai mult. Amintirile din copilărie rămân in inimă mereu. Bravo! Sunteți superbi.”/ „Nu există sentiment de mândrie mai mare decât acela când zic faptul că așa am copilărit.”/

„Numai cine a copilărit la țară știe ce înseamnă acest sentiment.”/ „Viața la țară este cea mai frumoasă. Dulce copilărie unde ești?”/ „Ce fain, nu ai uitat de unde ai plecat. Bravooo ție Vlăduța!”/ „Ce frumos că Iair se poate bucura de o copilărie la sat.”, au fost câteva dintre comentariile internauților.