Imagini șocante! Andreea Balan plină de sânge. Fotografiile au fost postate chiar de ea

Andreea Bălan este una dintre cele mai iubite cântărețe din întreaga țară. Mereu veselă și zâmbitoare, artista și-a șocat fanii cu ultima sa apariție, când și-a făcut un selfie cu fața sa plină de sânge. A avut nevoie urgentă de intervenția unui medic.

Andreea Bălan a postat recent câteva fotografii pe contul său de Instagram care i-au pe internauți să se sperie pentru sănătatea sa. Jurata de la „Te cunosc de undeva” a povestit cum totul a pornit de la o simplă plimbare, alături de cele două fetițe ale sale.

În cadrul postării, Andreea Bălan a dezvăluit care a fost motivul pentru care a avut nevoie urgentă de cusături la buza de sus. Evenimentul s-a întâmplat chiar ieri, în a treia zi de Paște, iar fanii au sărit imediat să comenteze incidentul.

Ce a pățit Andreea Bălan? A avut nevoie de cusături în ziua de Paște

Potrivit spuselor Andreei Bălan, vedeta a ieșit cu fetele sale pe stradă, pentru a se putea plimba cu rolele. Au făcut poze împreună, apoi au mai trecut doar câteva minute până când a căzut cu fața de asfalt.

„Ieri a fost o zi memorabilă care va rămâne întipărită un pic pe fața mea (la propriu) 😵‍💫. La 3 minute după ce am făcut aceasta poza veselă, am pupat bordura (la propriu) 🤯Că de, am crezut că pe role e la fel ca pe gheață, dar am aflat ca e mai greu și căzăturile sunt și mai urâte (rămâi lipit de asfalt, nu aluneci😆)”, a spus Andreea Bălan în postarea sa.

Chiar dacă vedeta a povestit cu voioșie întâmplarea, este foarte posibil să se aleagă cu o cicatrice pe chip.