Un băimărean este decis să părăsească țara, revoltat din cauza sistemului de sănătate. Bebelușul lui, născut în urmă cu doar câteva zile, a venit acasă din spital cu o infecție. Managerul unității sanitare a anunțat că a demarat o anchetă.

Băiețelul s-a născut în 14 septembrie, prin cezariană, iar a doua zi, spune Lorand Ilyes, copilașului i-a apărut o mică rană pe o ureche. Rana a fost tratată, iar la cinci zile a fost exernat. Analizele de sânge nu au scos la iveală nicio problemă, astfel că micuțul și mama lui au fost externați.

A doua zi, însă, rănile s-au extins pe mai multe zone ale corpului și s-au făcut mult mai mari. „Am mers la spital de urgență și acum sunt internați la spital, soția este izolată cu bebelușul într-un salon. Este sub tratament, primește antibiotice și așteptăm rezultatul analizelor. Am observat că nu i-au mai apărut alte răni și se simte mai bine”, spune el.

„Am luat decizia să plecăm din țară”

Într-o postare pe rețeaua de socializare, el și-a arătat nemulțumirea extremă. „Ultima dată când cam a fost soția mea în spital cu Eric (2 ani și 3 luni), tot așa am plecat, cu un microb, după ce a fost internat la Spitalul Județean Maramureș! Dragi prieteni, cu lacrimi în ochi, vă anunțăm că am luat decizia (împreună cu soția mea), să plecăm din țară! Căutăm țara în care să ne relocăm, unde copiii pot crește în siguranță! Ca urmare, ne retragem din toate proiectele în care suntem implicați!”, a scris tatăl copiilor.

Spitalul a demarat o anchetă

Managerul interimar al Spitalului Județean din Baia Mare, Vasile Pop, a arătat că în spital s-a declanșat o anchetă pentru a stabili sursa infecției și a se elimina. De asemenea, el a arătat că infecția putea fi transmisă de personalul medical, dar și de către mamă sau altă persoană cu care ar fi putut lua contact. Stafilococul auriu, cel bănuit că ar fi cauza infecției, este prezent foarte des la purtători sănătoși. (VEZI ȘI: COPIL DE DOI ANI INFECTAT GRAV DE LA UN LEUCOPLAST APLICAT ÎN SPITAL)

„Stafilococul auriu este un germene pe care-l purtăm foarte mulți pe piele, în nas, sau în gât și care nu este patogen decât în anumite condiții, respectiv când imunitatea este mai scăzută. Peste 20 la sută din populație este purtător sănătos. Copilul s-a putut îmbolnăvi de la un contact cu cineva, sau de la mamă”, a spus managerul interimar al spitalului.

În spital s-a declanșat o anchetă și sunt prelevate probe de la personalul medical, de la mămici și de la copii, pentru a se putea stabili cauza infecției și pentru ca astfel de cazuri să fie evitate pe viitor.