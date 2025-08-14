Imagini șocante cu vedeta care a albit peste noapte în lupta pentru custodia copilului: „Karma vine, nu-ți face griji!”

Actorul francez Olivier Martinez a surprins publicul arătând cu totul diferit de modul elegant în care apărea în public în trecut. Totul vine după ce viața sa personală a fost puternic afectată de divorțul de Halle Berry și lupta pentru custodie cu aceasta.

Fanii erau obișnuiți să-l vadă pe Olivier, în vârstă de 59 de ani, arătând elegant pe covorul roșu, însă lucrurile au început să se schimbe de anul trecut încoace, arată Daily Mail. El a fost surprins pe străzile din Los Angeles îmbrăcat relativ neglijent față de ținutele sale obișnuite, iar ceea ce a fost cel mai șocant pentru fanii săi a fost faptul că actorul pare că a „albit” subit.

Apariția a avut loc după ce Halle Berry a susținut că a cheltuit 200.000 de dolari încercând să „colaboreze” cu Olivier pentru a-și crește copilul împreună, conform unor documente judecătorești apărute în presă.

Divorțul de Halle Berry i-a „pus capac”?

Halle Berry s-a căsătorit cu Olivier în 2013, același an în care s-a născut și fiul lor Maceo. Cei doi s-au despărțit în 2016. Divorțul lor a fost finalizat șapte ani mai târziu, în august 2023, cei doi actori fiind implicați de atunci într-o dispută lungă privind custodia celui mic.

În documentele obținute de presa americană la acea vreme, Berry a susținut că a cheltuit peste 200.000 de dolari în încercarea de a ajunge la un acord cu Martinez. Ea a susținut că Olivier se întreține din pensia alimentară pentru copii, așa că „trebuie să meargă la muncă de acum”. Ea a mai declarat instanței că el s-a opus să plătească psihoterapia copilului, pentru ca aceasta din urmă să treacă peste despărțirea părinților.

Actrița a susținut atunci că fiul lor are dificultăți la școală și că este „în urmă cu nivelul clasei”, adăugând că acesta a fost diagnosticat cu ADHD și dislexie ușoară. Ea a adăugat că tatăl lui Maceo „fie nu este conștient” de dificultățile sale, fie „le ignoră cu neglijență”, ceea ce, spune ea, dovedește că nu este potrivit pentru a i se acorda custodia.

Imaginile cu actorul francez pot fi văzute AICI.