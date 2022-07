Imagini șocante! Tavanul hotelului Ramada din Craiova s-a prăbușit chiar lângă un om. Bărbatul era la un pas să fie strivit

O furtună a făcut ravagii sâmbătă în Craiova. Avem imaginile surprinse de o cameră de luat vederi, în timpul prăbușirii tavanului, din hotelul Ramada Plaza Craiova. Un bărbat a fost la un pas de a fi grav rănit. Vezi întreaga filmare.

A fost furtună ieri în Craiova. Mai multe mașini au fost luate de apă, iar pe unele străzi apa s-a infiltrat pe sub asfalt și l-a umflat până l-a rupt. În alte cartiere, apa s-a acumulat pe șosea până la jumătatea portierelor mașinilor. Unele acoperișuri au fost luate de vând.

Clădirile au fost și ele afectate, așa cum a fost și hotelul Ramada Plaza, la un moment dat, din cauza cantității mari de apă care s-a infiltrat în acoperiș, tavanul s-a prăbușit. Avem întreaga filmare surprinsă de camerele de luat vederi din recepția hotelului.

CITEȘTE ȘI: COD ROȘU DE PLOI ȘI VIJELII. VREMEA A FĂCUT RAVAGII ÎN CRAIOVA!

Cod Portocaliu sâmbătă, în mai multe județe

Codul Portocaliu de vreme rea a fost valabil până la ora 22, sâmbătă, 2 iulie 2022. Acesta a vizat Maramureșul, Transilvania, Oltenia, nord-vestul Munteniei și părți din Moldova.

Ieri, cu puțin înainte de ora 12:00, Administrația Națională de Meteorologie a transmis avertizarea de Cod Portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată, vijelii puternice și ploi abundente.

Au avut loc vijelii puternice, cu rafale de peste 70…80 km/h, averse torențiale, frecvente descărcări electrice și grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă au depășit local 35…40 l/mp și izolat 50…60 l/mp.

La un moment dat, primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, i-a atenționat pe cetățeni că este Cod Roșu de ploaie și vânt. Deci vremea s-a schimbat radical, a trecut de la Cod Portocaliu, la cel Roșu.

„Atenție! Este cod ROȘU de ploaie și vânt în Craiova! Am închis parcurile și am oprit circulația tramvaielor. Am suplimentat numărul de autobuze. Avem deja mai mulți copaci căzuți și mai multe acoperișuri căzute! Am închis pasajele.

La Titulescu se circula doar pe partea supraterană! Circulați cu atenție! Daca aveți probleme deosebite, sunați la telefonul cetățeanului 0251/984“”, a fost mesajul edilul Craiovei, Olguța Lia Vasilescu.

VEZI ȘI: INUNDAȚIE ÎNTR-UN MALL DIN BUCUREȘTI. FURTUNA A FĂCUT RAVAGII ÎN SECTORUL 6 AL CAPITALEI