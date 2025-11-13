Acasă » Știri » Imaginile momentului, din China. Cum a interacționat Viorica Dăncilă cu robotul cu inteligență artificială

Imaginile momentului, din China. Cum a interacționat Viorica Dăncilă cu robotul cu inteligență artificială

De: Mirela Loșniță 13/11/2025 | 14:09
Foto: Facebook

Imaginile zilei vin din China! Viorica Dăncilă, fostul premier al României, a făcut recent o postare în mediul online în care împărtășește cu urmăritorii săi o serie de fotografii ce o surprind în mijlocul unei interacțiuni cu un robot. 

Acesta este un moment inedit din vizita sa la ZhongGuanCun (Z-Park), centrul tehnologic al Beijingului, alături de vicepreședintele Casei Româno-Chineze, Laurențiu Dumitru.

Cum a interacționat Viorica Dăncilă cu robotul cu inteligență artificială

În postarea sa de pe Facebook, Viorica Dăncilă a subliniat importanța inovației, a spiritului antreprenorial și a cooperării internaționale pe care le-a descoperit în acest loc. Potrivit Vioricăi Dăncilă, aceste valori reprezintă o sursă de inspirație pentru dezvoltarea ecosistemului tehnologic din România.

„Am avut plăcerea să vizitez ZhongGuanCun (Z-Park), centrul tehnologic al Beijingului, împreună cu vicepreședintele Casei Româno-Chineze, Laurențiu Dumitru. Inovația, spiritul antreprenorial și cooperarea internațională pe care le-am descoperit aici reprezintă o sursă valoroasă de inspirație pentru dezvoltarea ecosistemului tehnologic din România”, a fost mesajul pe care aceasta l-a postat în mediul online.

Sursă foto: Facebook

Viorica Dăncilă a preluat funcţia de preşedinte şi director general al Casei Româno – Chineze, o asociație privată care spune că “are ca scop principal îmbunătățirea dialogului și cooperării dintre cele două țări”. Asociația Casa Româno – Chineză a fost înființată în anul 1994.

Aceasta are un caracter privat, fără a reprezenta statul român sau guvernul Chinei. Mai mult, poate fi văzută ca un instrument de “soft diplomacy” chinez. Asociația este membră a unei structuri de stat aflate sub tutela Partidului Comunist Chinez, numită Asociația Poporului Chinez pentru Prietenia cu Țările Străine.

Foto: Facebook

La începutul lunii septembrie, Viorica Dăncilă a fost tot în China, alături de Adrian Năstase. La acea vreme, chinezii sărbătoreau comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei, din Al Doilea Război Mondial. În acel moment, vizita Vioricăi Dăncilă și a lui Adrian Năstase a fost aspru criticată inclusiv de ministra de Externe, Oana Țoiu, care a spus că „România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşează onorați în poză lângă Putin”.

Marius Ghincea, cercetător la universitatea elvețiană ETH Zurich, a dat atunci o explicație mai „socio-politică”:

„Dacă analizăm ultimii 15 ani, succesul influenței chineze în regiune a variat enorm, atât între țări, cât și în interiorul aceleiași țări de-a lungul timpului (gândiți-vă, de exemplu, la diferența dintre guvernarea Ponta și guvernarea Orban/Cîțu). Această variație nu poate fi explicată doar prin acțiunile Beijingului, deoarece China a folosit un set similar de strategii în toată regiunea. Însă putem explica destul de bine aceste diferențe dacă ne uităm la elitele naționale. Acolo unde liderii politici au dorit să strângă relațiile cu China, influența acesteia a crescut corespunzător. Acolo unde nu a existat această deschidere, influența a rămas redusă. Pe scurt, totul ține de voința elitelor noastre, nu neapărat de strategiile chineze”.

