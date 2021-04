Împăcare neașteptată în showbiz! Tzancă Uraganul, din nou prieten cu Reea și Tina după marele scandal din online

Tzancă Uraganul a făcut pace cu vloggerițele Reea și Tina după s-au „bătut” în replici acide câteva săptămâni bune. Una dintre cele două surori a postat un videoclip pe contul de TikTok cu celebrul manelist.

Reea Deea a publicat o filmare în care dansează braț la braț cu Tzancă pe una dintre cunoscutele lui piese. De ceva vreme, vloggerițele și cântărețul se pare că sunt din nou prieteni la cataramă, după „furtuna” prin care au trecut. Tzancă Uraganul le-a adresat cuvinte grele celor două surori și le-a acuzat de lucruri sexuale interzise între surori. Acum, însă, artistul pare că a lăsat deoparte părerile din urmă cu doar o lună și jumătate și petrece din nou pe veselie cu cele două influencerițe.

Reea și Tina l-au acuzat pe Tzancă de agresiuni fizice asupra Lambadei

Vloggerițele l-au amenințat pe Tzancă Uraganul cu închisoarea și l-au acuzat că a bătut-o pe mama fetiței lui, Lambada. Acestea voiau în urmă cu trei luni ca manelistul să plătească pentru ce a făcut.

„Bă, pregătește-te, că nu glumesc! Ți-ai bătut nevasta acum trei săptămâni. Te mănâncă pușcăria”, au scris cele două vloggerițe.

Tzancă Uraganul a încărcat și el armele și a ieșit la atac. Acesta a făcut un live pe Instagram în care a vorbit despre cele două, adresându-le cuvinte jignitoare. (VEZI ȘI: REACȚIA LUI TZANCĂ URAGANUL DUPĂ APARIȚIA IMAGINILOR CU LAMBADA BĂTUTĂ! I-A DAT PALATUL DE LA PLOIEȘTI)

„Mii de scuze, chiar nu am știut ce este cu aceste două satane Reea și Tina când toată lumea îmi zicea. Am văzut acum recent ce poate capul lor. Eu mă oferisem să le ajută că na, dar ceea ce am văzut am rămas….”, a spus Tzanca Uraganul.