Importanța detox-ului sufletesc. Paul Tukaram a spus la podcastul Fain&Simplu care sunt beneficiile

Paul Tukaram, autorul cărții ”Detox sufletesc”, primul ghid de dezvățare personală, a vorbit despre acest proces în cadrul podcastului realizat de Mihai Morar, pe Youtube. Află care sunt secretele omului care a reușit să ”renască din propria cenușă”.

Invitat în cadrul podcastului ”Fain & Simplu”, cu Mihai Morar, Paul Tukaram a dat sfaturi în legătură cu dezvoltarea personală, dezvățarea personală, dar și care sunt secretele unei vieți fericite și împlinite din punct de vedere psihic.

”Mihai Morar: – Mulți spun că nu există sănătate fără cele trei componente: psihică, corporală și spirituală.

Paul Tukaram: -Nu ai cum să ai echilibru. El nu e niciodată perfect, de asta se numește echilibru, pentru că este în mișcare. Echilibrul acesta nu este țeapăn. Dacă stai lemn, te duci. Când ești în echilibru, înseamnă că te miști, te balansezi de pe o parte pe cealaltă.

Dacă ție ți-e frică, ești în frică non-stop, ferească Dumnezeu să simți ceva, ferească dumnezeu să mă doară ceva, păi ești mort deja! De aceea spun, dacă ajungi în momentul ăla al sentimentului, ar fi recomandat să fie: AM TRĂIT!

Asta ar fi tot. Plec cu feeling-ul ăsta: Băi, chiar am trăit! Am făcut toate tâmpeniile posibile, am dat-o în bară în toate felurile, am reușit în toate felurile. Nu contează la ce nivel ai ajuns. Experiența în sine este cea care îți arată cât de satisfăcut sau nesatisfăcut ești de ceea ce s-a întâmplat”, a fost una dintre discuțiile avute între Mihai Morar, realizatorul podcastului și invitatul său, Paul Tukaram.

Cea mai importantă parte a detox-ului sufletesc

Mihai Morar l-a întrebat pe Paul Tukaram care sunt beneficiile detox-ului sufletesc, iar acesta i-a răspuns că cea mai importantă parte a acestui proces are legătură cu sinele nostru.

”Mihai Morar: – Care e cea mai importantă parte a detox-ului sufletesc?

Paul Tukaram: – Toate sunt importante, dar cea mai importantă este faptul că te aduce în tine. Te obligă cumva să te întorci în tine, să fii atent la tine. Să stai în tine cât mai des posibil”, au mai spus Mihai Morar și Paul Tukaram, în timpul podacastului ”Fain & Simplu” de pe Youtube.

