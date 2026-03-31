În câte luni câștigă Loredana Pălănceanu, din salariu de profesoară, cei 18.000€ primiți de la Antena 1 pentru Survivor

De: Anca Chihaie 31/03/2026 | 07:29
Participarea Loredanei Pălănceanu la competiția Survivor 2026 s-a încheiat după 12 săptămâni de confruntări intense, perioadă în care aceasta a reușit să se mențină în joc și să își demonstreze rezistența atât fizică, cât și psihică.  Cu toate acestea, experiența nu a fost lipsită de beneficii financiare semnificative.

Pe durata participării în competiție, concurenții au fost remunerați pentru fiecare etapă parcursă. În cazul Loredanei, suma primită a fost de aproximativ 1.500 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în Dominicană. Având în vedere că a rezistat 12 săptămâni, totalul acumulat ajunge la 18.000 de euro, o sumă considerabilă raportată la veniturile din activitatea sa profesională de bază.

În câte luni câștigă Loredana Pălănceanu  cei 18.000€ de la Survivor

În viața de zi cu zi, Loredana Pălănceanu este profesoară de matematică la Liceul Tehnologic „Petre P. Carp” din localitatea Țibănești, județul Iași. Cu o experiență de aproximativ 9 ani în învățământ și un grad didactic corespunzător nivelului său de pregătire, veniturile sale lunare se încadrează în limitele stabilite de grila salarială din sistemul educațional românesc.

Salariul de bază al unui profesor cu această vechime variază, în general, între 4.500 și 5.300 de lei net. În funcție de responsabilitățile suplimentare, precum dirigenția sau orele suplimentare, venitul lunar poate crește până la aproximativ 5.700 de lei net. Aceste sume reflectă nivelul mediu de salarizare din sistemul public de învățământ pentru cadrele didactice cu experiență medie.

Raportând câștigul obținut din participarea la Survivor la venitul lunar din învățământ, diferența devine evidentă. Dacă se ia în calcul un venit mediu de aproximativ 5.700 de lei net pe lună (echivalentul a circa 1.150 – 1.200 de euro), rezultă că suma de 18.000 de euro ar echivala cu salariul obținut în aproximativ 15 luni de muncă. Cu alte cuvinte, suma câștigată în doar trei luni de competiție depășește venitul anual al unui profesor și se apropie de câștigul acumulat într-un an și jumătate de activitate la catedră.

Pe lângă activitatea didactică, Loredana este cunoscută și în mediul online, unde a devenit populară datorită modului accesibil și interactiv prin care explică noțiuni de matematică. Platforma TikTok a contribuit semnificativ la creșterea vizibilității sale, transformând-o într-o figură apreciată în rândul elevilor și nu numai.

