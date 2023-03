În numele dragostei, și-a înscenat moartea. Povestea virală a unui bărbat care a vrut să scape de soție într-un mod inedit

Un bărbat și-a înscenat moartea pentru a trăi alături de amantă. Soția lui a rămas șocată atunci când l-a văzut pe TikTok și nu i-a venit să creadă că este în viață!

Anessa Rossi, o femeie din San Diego, California, a povestit pe TikTok că soțul ei și-a înscenat moartea, pentru a trăi alături de amanta pe care o avea de șase ani. Femeia a explicat cum socrii ei au anunțat-o pe 22 ianuarie, anul acesta, că bărbatul s-a sinucis. Ea susține că a vorbit la telefon cu presupuși oameni ai legii, care i-ar fi confirmat acest lucru. Câteva luni mai târziu, femeia l-a găsit pe Tiktok. Se pare că soțul ei trăia bine mersi în Mexic, departe de casă și de ea. Bărbatul era cu amanta lui, pe care o avea de șase ani, scrie Daily Star.

”Pune un deget în jos dacă te sună departamentul de poliție din Miami și îți spune că au descoperit cadavrul soțului tău și că acesta a murit prin sinucidere. Așadar, tu și familia ta plănuiești înmormântarea lui și toată lumea a fost șocată că s-a întâmplat asta, dar ești în relații proaste cu familia fostului tău soț, așa că rămâi în California și ei rămân în Florida în timp ce planifică înmormântarea.

Suntem în martie și, după ce ai petrecut luni întregi de doliu și chiar te-ai gândit cum să scapi de vinovăție, intri în direct pe TikTok și cineva îți spune să îți verifici DM-urile pentru că au informații referitoare la soțul tău și deschizi DM-ul doar pentru a afla că soțul tău nu numai că este în viață, dar trăiește în Mexic cu amanta lui, cu care are o aventură de șase ani”, a povestit Anessa, pe TikTok.

Bărbatul i-a dat replica fostei soții

Bărbatul a văzut ce se întâmplă în mediul online și că videoclipurile fostei lui partenere au devenit virale. Așa că, n-a stat mult pe gânduri și i-a răspuns.

”Nu am înșelat niciodată nicio femeie în viața mea, în special pe Anessa. M-am întâlnit cu actuala mea logodnică, după ce Anessa a plecat din Miami. Am o tulburare bipolară. Am fost internat într-o instituție psihică. Da, am alergat pe străzi toată viața. Am fost violent la viața mea? Da, am fost. Recunosc toate acestea, dar în fiecare zi a vieții mele încerc să fiu o persoană mai bună. Sunt un dependent de droguri și alcoolic în recuperare, sunt curat de trei ani și o lună acum. Deci toate aceste lucruri pe care le spune ea despre mine, unele dintre ele sunt adevărate, dar eu vă spun ce nu sunt. Nu sunt un mincinos, nu sunt fals”, a explicat Tim, într-un video, arată sursa citată.