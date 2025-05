În pauza filmărilor de la „Te cunosc de undeva”, Keo a descoperit un loc care i-a schimbat viața! Are în plan o mutare surpriză: ”Fetele nu vor fi de acord cu chestia asta”

Keo a pus pauză la filmările pentru „Te cunosc de undeva” și a fugit la munte, unde și-a găsit inspirația pentru un plan care ar putea stârni controverse în familie. Așezat în liniștea din Sohodol, alături de familie și un grup de prieteni, artistul s-a gândit serios să facă o mutare radicală, departe de agitația Capitalei. Visul lui montan ar putea deveni realitate, doar că Misty și fiia lui au alte preferințe!

După o perioadă intensă de filmări pentru „Te cunosc de undeva”, Keo a simțit nevoia de o pauză binemeritată. Însă vacanța sa nu a fost una obișnuită: a ales să se refugieze într-un loc departe de agitația Capitalei, unde natura și liniștea l-au cucerit complet.

„Am terminat de curând filmările pentru «Te cunosc de undeva» și, bineînțeles, că am simțit nevoia de câteva zile de relaxare”, spune Keo. Și nu s-a mulțumit cu o simplă ieșire: planul lui are potențial să devină… o mutare serioasă în natură, departe de București!

„Ne-a plăcut atât de mult încât mă bate gândul să cumpăr niște teren aici să facem o căbănuță. Mi-ar plăcea foarte mult, ne lipsește acest lucru”, mărturisește el, fascinat de locul în care e liniște, e natură, mai sălbatic, dar minunat.

Doar că visul montan nu este tocmai pe placul lui Misty și al fiicei lor. „Recunosc că îmi place mai mult la munte decât la mare, deși fetele, bineînțeles că nu vor fi de acord cu chestia asta”, spune Keo, conștient că nu va fi ușor să le convingă.

Keo, vacanță de poveste

Vacanța a fost una de poveste, cu peisaje de basm și bucurii simple: „Am profitat la maximum de aceste zile: grătare, plimbări pe coclauri… Aria s-a jucat cu prietenele ei zi de zi și este foarte încântată”. Iar traiul rustic a fost completat de mâncare autentică: „Mâncăm ouă de la găinile de la pensiune”.

Grupul a închiriat o întreagă pensiune, iar Keo a descris atmosfera ca fiind plină de „distracție, mâncare bună, e plimbare, aer curat… tot ceea ce ne puteam dori!”.

Filmările pentru emisiunea ”Te cunosc de undeva” se vor termina pe 24 mai, iar artistul recunoaște că a trecut prin toate stările posibile.

„A fost un proiect greu, dar minunat, în care m-am implicat foarte mult și de care sunt foarte bucuros”.

Iar planurile lui nu se opresc aici. „Pe 23 mai lansez o piesă nouă, o colaborare cu Ioana Ignat – se numește «Așa ne dă dragostea»”, a anunțat Keo.

