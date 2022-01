Încă o femeie a ajuns victima unei înșelătorii romantice online

O româncă, pe nume Elvira, a fost înșelată pe internet de un așa zis ”sergent american”, dar care s-a dovedit a fi un mare escroc. Bărbatul a făcut-o pe Elvira să își vândă apartamentul pentru a-i oferi o sumă uriașă de bani. Câți bani a putut pierde femeia din cauza ”sergentului”?

Tâlhăriile online au devenit din ce în ce mai cunoscute. Numeroase povești de dragoste încep online, iar totul pleacă de la un mesaj pe Facebook sau pe Instagram. Există foarte multe persoane care profită de ușurința de a cunoaște persoane noi prin prisma rețelelor de socializare, pentru a câștiga sume de bani și a profita de pe urma altor oameni.

Acești ”atacatori ai internetului” se dau drept altcineva, ni se bagă pe sub piele, iar apoi ajung la scopul inițial, să facă rost de sume enorme de bani, de la oameni nevinovați. Poveștile sunt mereu dramatice, iar oamenii cu suflet bun vor sări adesea să ajute, fără să se gândească că există o posibilitate să fie trași pe sfoară. Realizează prea târziu, când persoana din spatele calculatorului devine brusc de negăsit, iar banii din cont au dispărut.

CITEȘTE ȘI: ESCROCHERIE DE 10.000 DE LEI! CUM A RĂMAS O FEMEIE, ÎN DOAR CÂTEVA MINUTE, FĂRĂ SUMA DE BANI

Așa a pățit și Elvira, o româncă care din păcate s-a îndrăgostit de bărbatul greșit care avea o poveste de-a dreptul emoționantă, așa cum el i-a prezentat-o. ”Sergentul” i-a spus femeii că trebuie să-i livreze un colet, iar ea a făcut tot posibilul pentru a intra în posesia pachetului.

Elvira și-a vândut propriul apartament pentru a-i oferi bani unui necunoscut

Bineînțeles că acel colet nu a mai ajuns, iar atunci ea a primit un mail prin care a fost anunțată că trebuie să dea o sumă uriașă de bani. Fiind disperată să-și ajute partenerul, Elvira a făcut acest gest și și-a vândut propriul apartament.

Suma de 67.700 de euro, pe care a luat-o de pe urma apartamentului propriu, i-a oferit-o tânărului de care era îndrăgostită, însă de atunci nu mai știe nimic de el. Acest caz nu este unul particular, deoarece multe femei au căzut în aceeași plasă și s-au ales cu pagube uriașe.

”Am cunoscut un cetățean american, soldat la trupele Alpha ale Guvernului Statelor Unite. Într-o bună zi mi-a solicitat să-i comunic adresa mea pentru că vrea să-mi dea un colet în care avea actele lui personale și ale fetiței lui și ceva aur spunând că e vorba de o captură de război.

Sub impulsul presiunii psihice, al sentimentelor contradictorii, am acceptat să-l ajut și mi-am vândut apartamentul proprietate personală. Am pus suma colosală de 67.700 de euro într-un cont indicat de acest consiliu al militarilor”, a spus femeia la Acces Direct.

VEZI ȘI: ESCROCHERIA PRIN CARE DOUĂ FEMEI S-AU CĂSĂTORIT CU 19 BĂRBAȚI ȘI LE-AU LUAT BANII! CUM AU FOST PRINSE