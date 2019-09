Încă o victimă a criminalului din Caracal: ”Cuțitul ăsta a fost cumpărat pentru tine!”

Dezvăluiri șocante făcute de o tânără care a fost violată de Gheorghe Dincă și de doi prieteni ai acestuia. Fata – avea 19 ani atunci când a fost agresată – a vorbit, în fața jurnaliștilor, despre coșmarul prin care a trecut după ce a fost dusă într-o garsonieră.

Identitatea tinerei este protejată, dar dezvăluirile ei sunt cutremurătoare. Spune că nu a putut să fugă din respectiva garsonieră, iar Gheorghe Dincă a violat-o. Tânăra a fost amenințată cu un cuțit, iar drama ei reprezintă încă o piesă la dosarul care devine din ce în ce mai consistent.

„Am fost dusă într-o garsonieră și acolo am fost violată de Dincă, împreună cu încă doi prieteni. Mi-a zis că: „Cuțitul ăsta a fost cumpărat pentru tine!” Nu aveam cum să fug. Aveam 19 ani și am fost agresată de Dincă, împreună cu încă doi prieteni de-ai lui, care stăteau la piață acolo, în Caracal, la alba neagra, jucau alba neagra. Și am fost amenințată cu cuțitul și am fost dusă într-o garsonieră”, a fost doar o parte din declarațiile victimei.

Cel puțin cinci victime ale lui Dincă

Gheorghe Dincă a făcut cel puţin cinci victime. Rezultatele de laborator arată, până acum, cinci profiluri ADN. Două dintre ele aparţin Alexandrei Măceșanu şi Luizei Melencu. DIICOT a anunţat că a primit un nou raport de la INML. Acesta confirmă că profilul ADN al Alexandrei s-a putut extrage doar din dinţi, nu şi din oasele calcinate găsite în butoi. Dincă şi-a petrecut prima noapte în arestul central din Bucureşti şi urmează să fie dus la testul poligraf.

În casa din Caracal au fost cel puţin cinci victime, spun anchetatorii. Trei dintre ele sunt în viaţă. Celelalte două profiluri ADN aparţin Alexandrei şi Luizei. ADN-ul Alexandrei Măceșanu a fost identificat nu doar în casă, ci şi în maşina lui Gheorghe Dincă, în curte şi în oasele din butoi. Profilul genetic al Luizei Melencu a fost extras din probele de sângele recoltate de pe noptiera din camera lui Dincă. În cazul celor două fete, rezulatele au o precizie de 99%, spun surse din anchetă. Au fost stabilite şi cauze ale unor posibile decese: strangulare ori lovituri cauzatoare de moarte, potrivit a1.ro.