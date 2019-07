Incident grav la Combinatul din Târgoviște! Un angajat se află în stare gravă după ce s-a ars cu oțel topit

Incident deosebit de grav la Combinatul de Oteluri Speciale din Targoviste. Un anagajat a ajuns in stare grava la spital dupa ce s-a ars cu otel topit. Starea barbatului este critica spun surse si ar urma sa fie tratat in strainatate.

Potrivit mditv.ro are arsuri de gradul 2 si 3 pe 45% din corp. Medicii il vor duce la Aeroportul Otopeni, de unde va pleca cu o aeronava speciala la un spital din Bruxelles.

Politistii din cadrul Politiei Municipiului Targoviste au fost sesizati, de catre un barbat, cu privire la faptul ca un alt barbat de 51 de ani, angajat al unei societati de pe raza municipiului Targoviste, s-a accidentat in timp ce ar fi manevrat o oala ce transporta otel topit. In cauza politistii efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa.

Pana acum nu au aparut reactii din partea societatii cu privire la incident.