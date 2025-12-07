Acasă » Știri » Incidente la alegerile locale 2025! Oamenii legii au intervenit în mai multe secții de votare din Capitală

Incidente la alegerile locale 2025! Oamenii legii au intervenit în mai multe secții de votare din Capitală

07/12/2025 | 20:17
Scrutinul pentru alegerea primarului Bucureștiului a atras atenția autorităților și a cetățenilor încă de la primele ore ale dimineții, procesul electoral desfășurându-se într-un climat tensionat în anumite secții de votare. În timp ce majoritatea bucureștenilor și-au exercitat dreptul de vot în condiții normale, mai multe incidente au ridicat semne de întrebare.

Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB) au intervenit în mai multe secții din diverse sectoare ale Capitalei, în contextul în care persoane fără drept legal de vot ar fi încercat sau chiar reușit să își exprime opțiunea. Autoritățile au efectuat verificări și au analizat fiecare caz pentru a determina circumstanțele exacte și măsurile legale aplicabile.

În Sectorul 1, incidentul a fost semnalat la secția de votare nr. 1065, din cadrul Școlii Gimnaziale „Adrian Păunescu”. Aici, un membru al comisiei a participat la vot fără a deține o viză de reședință valabilă în București, încălcând astfel prevederile legale referitoare la dreptul de vot. Situația a fost tratată de autorități prin verificări suplimentare și documentarea completă a incidentului.

Situații similare au fost raportate în Sectorul 3, la secțiile 398 și 494, unde două persoane cu domiciliul în alte județe au votat deși nu aveau reședința stabilită în Capitală de cel puțin șase luni, condiție prevăzută de legislația electorală pentru validitatea votului. În sectorul 2, la secția nr. 210 din Școala Gimnazială nr. 39, un bărbat de 41 de ani, membru al comisiei, ar fi exercitat votul fără a îndeplini criteriile legale privind domiciliul.

În Sectorul 5, la secția 731 de la Școala Gimnazială nr. 102, un alt membru al comisiei a încercat să voteze fără a avea dreptul legal, în timp ce la secția 103 din cadrul Liceului „Miguel de Cervantes”, o femeie de 33 de ani și-ar fi exprimat votul deși domiciliul îi fusese stabilit în alt județ, iar reședința în București era recentă, cu mai puțin de șase luni înainte de scrutin.

