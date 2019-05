Incredibil! Ce a spus Alex Bodi despre fostul soț al Biancăi Drăgușanu: „Victor Slav mi se pare..”

Alex Bodi și Bianca Drăgușanu s-au aflat ca invitați, marți seara, în platoul emisiunii Xtra Night Show, unde au vorbit despre relația lor, uneori, zbuciumată. Cei doi au dezvăluit și detalii despre foștii parteneri.

Alex Bodi a povestit chiar cum a decurs prima întâlnire dintre el și fostul soț al Biancăi Drăgușanu, Victor Slav.

„Victor mi se pare ok. O dată am fost la mama Biancăi, ei erau acolo și ne-am întânit. Am stat o jumătate de oră”, a spus Alex Bodi.

„Au vorbit, au încheiat frumos discuția, au făcut schimb de numere de telefon. A fost foarte ok. Pe una dintre fostele iubite le știu, de Paști am fost la Madrid și am avut o masă frumoasă în familie, sunt prietenă cu Raluca, cu fata cu care are prima fetiță. Ea a fost la mine înainte de Crăciun, suntem ok. Simt că el mă iubește, cel puțin acum în ultima perioadă a început să-mi dovedească. Nu e vorba despre cadouri între noi. Cel mai frumos cadou este timpul”, a povestit Bianca Drăgușanu.