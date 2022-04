Incredibil! Chelnerița care câștigă într-o zi mai bine decât românii într-o lună

O chelneriță din Statele Unite primește atât de mult bacșiș într-o zi, încât nu mai are nevoie de salariu. Grace Morris are 20 de ani și servește clienții în lenjerie intimă. Este creatoare de conținut pe TikTok și se bucură de atenția fanilor și la muncă.

Grace Morris ar putea face orice român gelos cu câștigurile sale zilnice. Lucrează ca chelneriță într-un local din Seattle și are parte de foarte mulți clienți generoși. Sumele pe care le primește sunt enorme, dar trebuie să treacă și prin momente dificile.

Blondina lucrează la Pink Sugar Espresso de mai bine de un an. Înainte fusese la o cafenea foarte strictă cu codul vestimentar și s-a decis să se alăture noii echipe. A dat interviul în bikini și a fost foarte mulțumită de condiții și mai ales de sumele încasate.

În cadrul unui interviu, Grace Morris a mărturisit faptul că lucrează câte cinci zile pe săptămână și câte cinci ore pentru fiecare zi. Salariul său este unul modest, primind doar 14 dolari pe lună, dar bacșișul este cel care o motivează. De asemenea, are o altfel de conduită vestimentară.

„Trebuie să ai încredere în tine pentru a putea face faţă unei astfel de meserii. În fiecare zi avem diferite teme, spre exemplu: luni purtăm o ţinută militară, marţi topless ( purtăm cravată), miercuri purtăm o ţinută roz, şi aşa mai departe”, a spus Grace Morris în cadrul unui interviu.

Blondina a recunoscut că are zile în care face și 700-800 de euro bacșiș. În plus, a spus că a avut un client care i-a dat chiar și 350 de euro. Cu toate acestea, mulți îi fac avansuri și propuneri indecente. Grace Morris este și creatoare de conținut pe Tik Tok și are peste 338.500 de fani, dintre care mulți vin special la cafenea să o vadă.