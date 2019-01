Incredibil, dar adevărat! Câți bani a dat Delia Matache pe această pereche de cizme

Delia este una dintre cele mai apreciate artiste din industria muzicală, concertele curg lanț așa că nu-i de mirare că blondina își permite să scoată bani grei din buzunar pentru a-și satisface poftele.

Ultimele achiziții ale Deliei sunt două perechi de încălțăminte: o pereche de cizme și o pereche de pantofi sport. Însă nu orice perechici unele pentru care artista a scos din buzunare bani grei. Perechea de cizme pe care și-a luat-o a costat aproximativ 1500 de euro, iar adidașii aproximativ au fost aproximativ 1.400 de euro. (CITEȘTE ȘI: DELIA, O COPILĂRIE PLINĂ DE LIPSURI: ”AM AVUT UN TRECUT CARE M-A FORȚAT SĂ FIU AȘA!”)

Delia este o artistă excentrică care ține enorm de mult la imaginea ei. Așa că pentru a arăta impecabil, blondina cheltuie o mică avere pe haine, încălțăminte și accesorii.

”Cumpărături la întâmplare. Dependentă”, a scris Delia pe contul ei de Instagraam în dreptul imaginii cu ultimele ei achiziții.

Delia vrea să adopte un copil?

Deşi a spus de multe ori că nu-şi doreşte să devină mamă încă, surse din anturajul ei o contrazic. Vedeta şi-ar fi anunţat apropiaţii că vrea să ia o pauză şi că simte nevoia să se relaxeze. Mai mult, ea are planuri mari pentru perioada în care nu va mai urca pe scenă. (VEZI ȘI: DELIA NU A MAI REZISTAT LA LONDRA! L-A DEZBRĂCAT ȘI I-A LUAT …)

„Delia vrea să se retragă din muzică un an. Dar ea nu ascunde acest lucru, a spus asta şi într-o emisiune la radio. Se gândeşte să adopte un copil, cu acte în regulă, să-l ia acasă. Are un suflet mare dacă face asta. Şi dacă adopţi un copil trebuie să-ţi petreci timpul cu el, aşa că e de înţeles de ce îşi doreşte să facă o pauză. Ea nu are timp nici să se odihnească. Are enorm de multe concerte, filmări, evenimente, e cea mai tare artistă în momentul în faţă. De ani buni e în faţa tuturor, nu e uşor. Asta înseamnă multă muncă. Sau mai exact înseamnă muncă şi atât, viaţă personală mai deloc. Dar şi-a asumat. Acum a venit timpul, probabil, să ia o pauză. Încă nu a anunţat exact de când va începe această pauză. Şi în trecut a spus că se retrage pentru o anumită perioadă, dar n-a putut, tot a făcut piese, tot a luat concerte. Are în sânge muzica”, a povestit o amică a cântăreței.