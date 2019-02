Incredibil! O femeie din Satu Mare și-a scos la vânzare copilul nenăscut pe internet. Ce sumă a solicitat în schimbul lui

O femeie din Satu Mare a devenit celebră pe rețelele de socializare, dar într-un mod negativ. Aceasta a postat un anunț prin care și-a anunțat disponibilitatea de a-și vinde copilul care încă nu s-a născut!

În vârstă de 31 de ani, femeia a lăsat mesajul pe un site dedicat viitoarelor mame. Mai mult, a aruncat și o sumă în schimbul căreia este dispusă să renunțe la micuțul nenăscut, anume 10.000 de euro.

În anunț, femeia a precizat că mai are trei copii și nu că are posibilitatea să mai crească încă unul. Tototdată, a dezvăluit că este înglodată în datorii la bănci și că singura soluție pe care o are este să renunțe la copilul care urmează să vină pe lume.

Logic, femeia a fost aspru criticată de celelalte mămici, moment în care aceasta a șters anunțul. Ulterior a spus că s-a exprimat greșit și că dorea să dea copliul spre adopție, în niciun caz să-l vândă. Protecția Copilului a demarat, deja, o anchetă.