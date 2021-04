Incredibil! Un interlop din Timișoara își amenință rivalii într-un live cu pistolul și glonțul în mână: „Să omor șapte, opt, ultimul mi-l trag eu în cap”. VIDEO

Sile Bocz, un interlop din Timișoara, ieșit recent din închisoare, s-a trezit cu poliția la ușă, după săptămână trecută și-a amenințat dușmanii cu pistolul într-un live pe Facebook.

Intelopul timișorean, care potrivit propriilor declarații a stat în pușcărie 16 ani și a ieșit de nici opt de luni, apare vorbind despre un conflict cu interlopii din oraș care i-au cerut taxă de protecție și i-au amenințat cu moartea inclusiv copiii, o fată de 11 ani și un băiat de 17 ani.

În Live-ul făcut într-o mașină fostul pușcăriaș a povestit ce i s-a întâmplat în urmă cu câteva zile.

„Interlopii din Timișoara au venit pe mine, frați. Au venit 70 – 80 de oameni peste mine, ai lui Deian și ai lui Dragan. Au venit șmecherii. (…) Dacă nu avea, cuțitul ăla mă omorați, Deiane, Dragane, cum l-ați omorât pe ăla de i-ați scos dinții din gură. (…) Am decât șapte, opt luni de zile de când sunt afară.

Am vrut să fac un pic de comerț, de una alta, și a auzit lumea că fac un pic de bani și a venit să mă amendeze, să ceară taxă de protecție pentru că am greșit, am fost la cineva să-i cer banii care mi-i datora.

(…) Ce dacă mai vând un drog, mai am și eu acolo, i-am prostit pe alții că am făină și mălai și i-am prostit că am droguri, mă căcaților, să-mi cresc copiii”. Bărbatul a promis răzbunare, avertizând că „toți șmecherii din Timișoara m-au alergat, au vrut să mă omoare pe mine, pe familia mea.

Îi înjur până mă omoară ei pe mine sau îi omor eu pe ei, măca pe trei. Am un pistol. Înainte să omor șapte, opt, ultimul mi-l trag eu în cap. Să știți, că ultimul, eu mă omor”, spune interopul în live.

A scos pistol să intimideze

Cel mai probabil, pentru a fi mai intimidat, a scos dintr-o geantă un pistol, pe care l-a fluturat, l-a armat, ia apoi a scos glonțul care era pe țeava armei.

„Ultimul eu mi-l trag în cap. (…) M-ați nenorocit, de ce vreți să mă nenorociți? Că sunt unul singur, nu sunt mai mulți. Atât vă înjur până mă omorâți.

Îmi amenințați copiii, măi interlopilor, măi gunoaielor? Sunteți niște mizerii, mă. Mă Deian, Dragan, acum m-am umplut de arme, peste tine vin. Până nu mă omori tu pe mine. Ce să-i omori tu pe copii ăștia că nu le-ai dat tu de mâncare”, a strigat bărbatul.

Ulterior a fost reținut de poliție

Trupele speciale ale Poliției Timiș și ale Serviciului de Investigații Criminale au descins miercuri dimineață la locuința lui Sile Bocz, pentru percheziții.

În urma percheziţiilor au fost ridicate o armă scurtă tip pistol ,calibrul 9 mm împreună cu încărcătorul aferent ce conţinea 8 cartușe ,mai multe plicuri ce par a conține substanțe psihotrope, suma de 14.000 de lei și 4.030 de euro.

Poliţiştii au dispus reţinerea pentru 24 de ore a bărbatului de 39 de ani, urmând ca mâine să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara, cu propunere de luarea unei măsuri preventive, scriu jurnaliștii de la Presalert.

