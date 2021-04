Infecția cu SARS-CoV-2 nu-i dă pace Amnei: "Nu-mi ajunge aerul, am făcut atacuri de panică ..."

În urmă cu o săptămână, Amna apărea pe Instagram într-o ipostază cum rar ne-a fost dat s-o vedem. Întinsă pe patul de spital și cu o perfuzie în mână, artista împărtășea cu fanii ei că este infectată cu virusul SARS-CoV-2, iar simptomele nu sunt dintre cele ușoare.

Artista a avut parte de susținere, dar și de hate din momentul în care a anunțat că are Covid-19. Însă, lăsând la o parte toate comentariile răutăcioase și acuzațiile pe care le-a primit, Amna se chinuie cu virusul care face victime în fiecare zi. S-a simțit rău, a avut toate simptomele specifice, dar și atacuri de panică.

” Aveam niște filmări și eram foarte moleșită, nu puteam sa stau în picioare. Mi-am luat temperatura, aveam 38, am făcut teste rapide, vreo 4-5, acasă. Toate erau pozitive. Am fost la spital și testul a ieșit pozitiv și acolo.

Am avut un atac de panică inițial. Am avut toate stările: frison, durere de cap, dureri musculare, febră 4-5 zile, nu mai am gust miros de cinci zile. Este vorba de un virus agresiv.

În fiecare zi aveam altă stare. Am început cu dureri de cap și ochi. Apoi frison, febră, tuse. Senzația că nu-mi ajunge aerul, deși saturația era în regulă. Psihic, faci atacuri de panică. Apoi transpirații noaptea. Mănânc ca să mănânc. Azi mi-a scăzut oxigenul un pic. Am fost la spital, am făcut analize la plămâni. Dacă mă simt rău vine salvarea și mă ia. În momentul de față iau numai vitamine, recomand tuturor să meargă după sfatul medicului. Iau paracetamol și anticoagulant făcut în burtă. Mi-am făcut-o singură!”, a declarat solista pentru Exclusiv VIP.

Amna: „Nu am reușit să mă vaccinez „

Artista a mărturisit și faptul că este singura din familie care nu a reușit să se vaccineze și care s-a infectat cu virusul SARS-CoV-2. Părinții cântăreței, dar și băiatul acesteia, din fericire, nu au nimic și locuiesc separat de ea.

„Eu cu părinții mei suntem vecini, locuim unii lângă alții, poartă lângă poartă. Am avut noroc că băiețelul meu era la ei. Ai mei au apucat să se vaccineze, eu nu, pentru că nu eram pe listă încă”, a mai spus solista pentru sursa citată.

