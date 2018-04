Informatii noi despre Ionela Prodan. Cum a fost găsită artista în spital: „Era cooperantă, vorbea. Sincer, m-a impresionat”

Elena Merișoreanu, una dintre prietenele bune ale Ionelei Prodan, a făcut noi dezvăluiri despre una dintre zilele în care a vizitat-o în spital. Cântăreața de muzică populară a spus cum a găsit-o în salon pe mama Anamariei Pronda, dar și ce au vorbit.

Ionela Prodan le are alături de ea în lupta cu maladia severă cu care a fost diagnosticată pe fiicele sale, Anca și Anamaria Prodan. Uneori, artista de muzică populară le primește în vizită și pe prietenele apropiate, iar una dintre ele este Elena Merișoreanu. Artista a subliniat că nu a îndrăznit să o întrebe ce boală are, de fapt.

„Am fost acum două săptămâni la Ionela, la spital. Voiam să o văd, să știu cum e, fiindcă o iubesc mult. Când am vizitat-o eu era cooperantă, vorbea… Îmi amintesc că atunci când m-a văzut în rezervă, mi-a zis: «Merișor, nu-mi place de tine, că ești prea grasă». I-am spus: «”Lasă că e bine, să am de unde slăbi dacă mă îmbolnăvesc». Sincer, m-a impresionat. Noi două suntem colege, era cât pe ce să fim și cumnate… Nici nu am îndrăznit să o întreb ce are. Nu ar fi fost corect. Numai Dumnezeu din Ceruri știe ce se întâmplă cu ea”, a povestit Elena Meri;oreanu pentru jurnaliștii WOWbiz.ro.

Elena Merișoreanu a mai dezvăluit că buna ei prietenă nu uită să fie cochetă, chiar dacă este în spital.

„Era pe fotoliu, era fardată, era frumoasă și vorbea coerent. O minune de om. Aș mai fi vrut să mă duc la ea. Însă, când am sunat-o miercuri pe Anamaria, mi-a zis că mamă ei este la terapie”, a mai mărturisit Elena Merișoreanu în cadrul aceluiași interviu.

În vârstă de 70 de ani, Ionela Prodan este internată la Spitalul Elias din București, după ce a fost diagnosticată cu o boală gravă la pancreas, dar și cu afecțiuni grave la nivelul inimii.

La sfârșitul lunii noiembrie 2016, artista de muzică populară Ionela Prodan a primit Discul de Aur din partea Casei de Discuri Eurostar.

Ionela Prodan, una dintre cele mai apreciate artiste de muzică populară

Ionela Prodan s-a născut pe 6 octombrie 1947 și a copilărit pe malurile Dunării. Părinții artistei de muzică populară au crescut-o în Dăbuleni, județul Dolj. Ea a urmat la Universitatea din Craiova cursurile a două facultăţi – una dintre ele este Facultatea de Istorie. În 1970, Ionela Prodan s-a remarcat la Festivalul „Maria Tănase” din Craiova, unde a primit marele premiu. În anii ’90, ea a renunțat la cariera muzicală. Artista a fost realizatoare a emisiunii de folclor românesc „Din bucata mea de pâine” de la Radio România, apoi la Tele 7 abc, al emisiunilor „Îți mai aduci aminte, doamnă” și „Cântecul și casa lui”.