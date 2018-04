Doctorii au vorbit despre şansele pe care Ionela Prodan le are, după ce a ajuns să fie hrănită doar prin perfuzii: „Poate avea trei tipuri de evoluţii”

Vestea că Ionela Prodan este hrănită doar prin perfuzii i-a alarmat pe apropiații artistei, dar și pe fani. Medicul Tudor Ciuhodaru a oferit un interviu în urmă cu puțin timp în cadrul căruia a mărturisit ce șanse are cântăreața de muzică populară ca să își revină. Vă reamintim că vedeta este în prezent la Terapie Intensivă, iar starea sa este monitorizată încontinuu.

Doctorul Tudor Ciuhodaru a dezvăluit în cadrul unei emisiuni că pacienții care sunt în situația Ionelei Prodan pot să aibă trei tipuri de evoluție. Specialistul a subliniat faptul că astfel de pacienți au nevoie de multă îngrijire și atenție din partea cadrelor medicale și nu numai.

„Nu ştiu care este diagnosticul în cazul doamnei şi nu mi-aş permite să comentez fără aceste date, dar un pacient internat la Terapie Intensivă nu este degeaba acolo. Asta înseamnă că există deja nişte disfuncţii vitale sau există nişte tehnici speciale de monitorizare care trebuie aplicate cu altă frecvenţă faţă de un pacient internat pe o altă secţie din clinică. Sunt pacienţi fragili, care trebuie urmăriţi, care necesită un plus de atenţie şi un plus de tratament. Dacă vorbim despre nutriţia parenterală, ea a evoluat foarte mult. Sunt substanţe extrem de complexe folosite pentru a asigura nutriţia din toate punctele de vedere. (…). În general, un pacient internat pe Terapie Intensivă şi cu nutriţie parenterală poate avea trei tipuri de evoluţii. Îi doresc să aibă cât mai mult sănătate, dar din experienţa pe care o am pe secţia de Terapie Intensivă, când se ajunge la la o astfel de lucruri, înseamnă că este o situaţie particulară cu potenţial grav, care trebuie corectată de urgenţă”, a declarat medicul Tudor Ciuhodaru în cadrul emisiunii „Star Matinal”.

În vârstă de 70 de ani, Ionela Prodan este internată la Spitalul Elias. Fiicele sale, Anca și Anamaria Prodan, sunt nedezlipite de artista de muzică populară. În plus, zilele trecute a venit în România și nepoata din partea fetei mai mici, care locuiește în Las Vegas.

Ionela Prodan, una dintre cele mai apreciate artiste de muzică populară

Ionela Prodan s-a născut pe 6 octombrie 1947 și a copilărit pe malurile Dunării. Părinții artistei de muzică populară au crescut-o în Dăbuleni, județul Dolj. Ea a urmat la Universitatea din Craiova cursurile a două facultăţi – una dintre ele este Facultatea de Istorie. În 1970, Ionela Prodan s-a remarcat la Festivalul „Maria Tănase” din Craiova, unde a primit marele premiu. În anii ’90, ea a renunțat la cariera muzicală. Artista a fost realizatoare a emisiunii de folclor românesc „Din bucata mea de pâine” de la Radio România, apoi la Tele 7 abc, al emisiunilor „Îți mai aduci aminte, doamnă” și „Cântecul și casa lui”.