Ingredientele BANALE cu care Steluța, o femeie de 72 de ani, a învins cancerul: ”Vorbesc serios!”

Steluța, o femeie în vârstă de 72 de ani, a devenit un simbol al perseverenței și al credinței pentru mii de români după ce povestea sa de viață a fost promovată pe rețelele de socializare. Iată cum a învins aceasta cancerul!

Deși a înfruntat provocări extreme, inclusiv cancerul și orbirea, femeia a reușit să depășească aceste obstacole fără ajutor medical tradițional, găsind metode proprii de vindecare bazate pe plante și alimente naturale. Transformarea ei a captat atenția publicului și a fost preluată rapid de platformele digitale, făcând-o cunoscută în întreaga țară.

Cum a reușit Steluța să învingă cancerul

Viața Steluței este marcată de o serie de încercări greu de imaginat pentru mulți. În ciuda unor probleme medicale severe, inclusiv paralizia temporară și dificultățile de vedere, femeia a reușit să-și revină printr-un regim natural, bazat pe ingrediente simple precum pătrunjelul, păpădia și brânza de vaci. Această revenire spectaculoasă la sănătate a fost însoțită de o credință profundă, care a ajutat-o să treacă peste momentele de disperare.

„Am avut 17 mii (n.r 1700 lei) pensie și mi-au mai scăzut 2, după 35 de ani de muncă. Am fost oarbă și paralizată. Așa cum mă vedeți. Am reușit să mă vindec singură, cu ce? Pătrunjel, păpădie și cu brânză de vaci. Vorbesc serios. Domnul m-a ajutat să mă ridic. Cred foarte mult în Dumnezeu. Asta e carte scrisă de mine. Am reușit să scriu 7 cărți, în scop caritabil. Am trecut și prin cancer, am trecut prin multe. Sunt un om simplu, modest și cu frică de Dumnezeu. De asemenea, cu iubire multă pentru oameni”, a spus femeia.

În prezent, Steluța își câștigă existența vânzând pe stradă bentițe pentru copii și pisici, continuând să fie activă și implicată în comunitatea sa. Povestea ei nu doar că a impresionat internauții, dar a și generat un val de apreciere pentru curajul și determinarea de care a dat dovadă de-a lungul anilor. Aceasta demonstrează că nici vârsta, nici dificultățile fizice nu pot împiedica o persoană să găsească forța de a merge mai departe.

„Sunt o babă bătrână, la 72 de ani. Să vă spun ce am mai făcut. Am terminat cu media 10, nu mă laud, la școala de artă, la aproape 50 de ani. Deci, am făcut-o acum, la maturitate”, a mai spus ea. „Dumnezeu v-a vindecat de orbire?”, a întrebat tiktokerul. „Da cine? El m-a luminat, El m-a inspirat. Zi și noapte plângeam și Îi spuneam «Doamne, eu nu vreau să ajung la spital». În spital te bagă pe tratament. Eu am trecut prin blocaj renal, nu mai am voie să iau medicamente și trebuie să mă lumineze cumva”, a mai spus românca.

Pe lângă recuperarea medicală, Steluța și-a descoperit refugiu și în literatură. Ea a reușit să scrie șapte cărți, fiecare cu scop caritabil, explorând prin cuvinte trăirile și experiențele sale de viață. Poezia și proza au devenit astfel un mijloc prin care și-a exprimat suferințele, dar și speranța și iubirea față de oameni. Activitatea literară a început în jurul vârstei de 50 de ani, când a finalizat studiile la o școală de artă, demonstrând că niciodată nu este prea târziu pentru a-ți urma pasiunile.