Acasă » Știri » Ingredientele BANALE cu care Steluța, o femeie de 72 de ani, a învins cancerul: ”Vorbesc serios!”

Ingredientele BANALE cu care Steluța, o femeie de 72 de ani, a învins cancerul: ”Vorbesc serios!”

De: Anca Chihaie 26/09/2025 | 11:27
Foto: captură TikTok

Steluța, o femeie în vârstă de 72 de ani, a devenit un simbol al perseverenței și al credinței pentru mii de români după ce povestea sa de viață a fost promovată pe rețelele de socializare. Iată cum a învins aceasta cancerul!

Deși a înfruntat provocări extreme, inclusiv cancerul și orbirea, femeia a reușit să depășească aceste obstacole fără ajutor medical tradițional, găsind metode proprii de vindecare bazate pe plante și alimente naturale. Transformarea ei a captat atenția publicului și a fost preluată rapid de platformele digitale, făcând-o cunoscută în întreaga țară.

Cum a reușit Steluța să învingă cancerul

Viața Steluței este marcată de o serie de încercări greu de imaginat pentru mulți. În ciuda unor probleme medicale severe, inclusiv paralizia temporară și dificultățile de vedere, femeia a reușit să-și revină printr-un regim natural, bazat pe ingrediente simple precum pătrunjelul, păpădia și brânza de vaci. Această revenire spectaculoasă la sănătate a fost însoțită de o credință profundă, care a ajutat-o să treacă peste momentele de disperare.

„Am avut 17 mii (n.r 1700 lei) pensie și mi-au mai scăzut 2, după 35 de ani de muncă. Am fost oarbă și paralizată. Așa cum mă vedeți. Am reușit să mă vindec singură, cu ce? Pătrunjel, păpădie și cu brânză de vaci. Vorbesc serios. Domnul m-a ajutat să mă ridic. Cred foarte mult în Dumnezeu.

Asta e carte scrisă de mine. Am reușit să scriu 7 cărți, în scop caritabil. Am trecut și prin cancer, am trecut prin multe. Sunt un om simplu, modest și cu frică de Dumnezeu. De asemenea, cu iubire multă pentru oameni”, a spus femeia.

Tabelul pensiilor în România | Câți bani vei primi la pensie, cu exactitate, în funcție de actualul tău salariu
Tabelul pensiilor în România | Câți bani vei primi la pensie, cu exactitate,...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

În prezent, Steluța își câștigă existența vânzând pe stradă bentițe pentru copii și pisici, continuând să fie activă și implicată în comunitatea sa. Povestea ei nu doar că a impresionat internauții, dar a și generat un val de apreciere pentru curajul și determinarea de care a dat dovadă de-a lungul anilor. Aceasta demonstrează că nici vârsta, nici dificultățile fizice nu pot împiedica o persoană să găsească forța de a merge mai departe.

 „Sunt o babă bătrână, la 72 de ani. Să vă spun ce am mai făcut. Am terminat cu media 10, nu mă laud, la școala de artă, la aproape 50 de ani. Deci, am făcut-o acum, la maturitate”, a mai spus ea.

„Dumnezeu v-a vindecat de orbire?”, a întrebat tiktokerul.

„Da cine? El m-a luminat, El m-a inspirat. Zi și noapte plângeam și Îi spuneam «Doamne, eu nu vreau să ajung la spital». În spital te bagă pe tratament. Eu am trecut prin blocaj renal, nu mai am voie să iau medicamente și trebuie să mă lumineze cumva”, a mai spus românca.

Pe lângă recuperarea medicală, Steluța și-a descoperit refugiu și în literatură. Ea a reușit să scrie șapte cărți, fiecare cu scop caritabil, explorând prin cuvinte trăirile și experiențele sale de viață. Poezia și proza au devenit astfel un mijloc prin care și-a exprimat suferințele, dar și speranța și iubirea față de oameni. Activitatea literară a început în jurul vârstei de 50 de ani, când a finalizat studiile la o școală de artă, demonstrând că niciodată nu este prea târziu pentru a-ți urma pasiunile.

Citește și: Jessie J, dezvăluiri copleșitoare despre lupta cu cancerul la sân: ”Am izbucnit în lacrimi!”

Tags:
Iți recomandăm
O româncă de 24 de ani a înjunghiat mortal un bătrân de 81 de ani. Crima care a zguduit Franța!
Știri
O româncă de 24 de ani a înjunghiat mortal un bătrân de 81 de ani. Crima care a…
Planul Monicăi Tatoiu în cazul în care își va pierde întreaga avere: ”Nu o să plâng!”
Știri
Planul Monicăi Tatoiu în cazul în care își va pierde întreaga avere: ”Nu o să plâng!”
Ștefan Călin Dumitrașcu, fostul arhitect-șef al Capitalei, pus sub acuzare de DNA pentru PUZ Primăverii 1
Mediafax
Ștefan Călin Dumitrașcu, fostul arhitect-șef al Capitalei, pus sub acuzare de DNA pentru...
Tabelul pensiilor în România | Câți bani vei primi la pensie, cu exactitate, în funcție de actualul tău salariu
Gandul.ro
Tabelul pensiilor în România | Câți bani vei primi la pensie, cu exactitate,...
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de...
Pericolul care ne invadează corpul: descoperire surprinzătoare în oasele umane
Adevarul
Pericolul care ne invadează corpul: descoperire surprinzătoare în oasele umane
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat Kremlinul că NATO e pregătită să doboare avioanele rusești
Digi24
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat Kremlinul că NATO...
Cum deosebești o gripă de COVID? Cazurile ambelor virusuri cresc odată cu toamna
Mediafax
Cum deosebești o gripă de COVID? Cazurile ambelor virusuri cresc odată cu toamna
Parteneri
De nerecunoscut! Cum arată acum Gabriela Firea, după mai multe intervenții estetice! Este complet schimbată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
De nerecunoscut! Cum arată acum Gabriela Firea, după mai multe intervenții estetice! Este complet schimbată
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cele 5 zodii care vor avea bani și noroc peste măsură în următoarele 30 de zile. Au stea în frunte în luna octombrie
Click.ro
Cele 5 zodii care vor avea bani și noroc peste măsură în următoarele 30 de...
O femeie, împușcată mortal de soțul ei pe holurile spitalului în care lucra, chiar în ziua în care obținuse un ordin de protecție împotriva lui. Bărbatul s-a luptat cu victima, apoi a apăsat pe trăgaci fără nicio remușcare. IMAGINI ȘOCANTE cu momentul cum
WOWBiz.ro
O femeie, împușcată mortal de soțul ei pe holurile spitalului în care lucra, chiar în...
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Antena 3
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă...
VIDEO AUR anunță că se retrage din cursa electorală din Republica Moldova. Ce motive invocă formațiunea
Digi 24
VIDEO AUR anunță că se retrage din cursa electorală din Republica Moldova. Ce motive invocă...
Portughezii își construiesc la Galați prima navă pentru lansarea dronelor. Ironia situației: România nu are nici nave noi, nici drone
Digi24
Portughezii își construiesc la Galați prima navă pentru lansarea dronelor. Ironia situației: România nu are...
Un mecanic ridică capota unei mașini și face o descoperire cu adevărat bizară - VIDEO
Promotor.ro
Un mecanic ridică capota unei mașini și face o descoperire cu adevărat bizară - VIDEO
Un român a fost găsit mort într-un depozit, în Italia. Bărbatul a fost împușcat
kanald.ro
Un român a fost găsit mort într-un depozit, în Italia. Bărbatul a fost împușcat
(P) Cum alegi o farmacie de încredere, în România, în 2025 
StirileKanalD
(P) Cum alegi o farmacie de încredere, în România, în 2025 
Nicolae Botgros, devastat de durere după ce nepotul său preferat a intrat în comă! Primele declarații ale celebrului dirijor despre starea de sănătate a lui Cristian
kfetele.ro
Nicolae Botgros, devastat de durere după ce nepotul său preferat a intrat în comă! Primele...
Adriana Ochișanu, mama lui Cristian Botgros, îngenuncheată de durere după ce fiul ei a ajuns în comă la spital! Fosta noră a lui Nicolae Botgros se roagă zi și noapte ca băiatul ei să-și revină: „Oriunde vei merge...”
WOWBiz.ro
Adriana Ochișanu, mama lui Cristian Botgros, îngenuncheată de durere după ce fiul ei a ajuns...
Un criminal din Tulcea a fost prins după 26 de ani. Ce l-a dat de gol
observatornews.ro
Un criminal din Tulcea a fost prins după 26 de ani. Ce l-a dat de...
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Google Maps și WAZE au greșit limita de viteză: șoferii au rămas fără permise
go4it.ro
Google Maps și WAZE au greșit limita de viteză: șoferii au rămas fără permise
O navă spațială a rușilor s-a întors pe Pământ cu ceva ciudat la bord
Descopera.ro
O navă spațială a rușilor s-a întors pe Pământ cu ceva ciudat la bord
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru tot restul vieții. Eram la Strasbourg, și într-o dimineață asistenta pe care o aveam a bătut la ușă…” Spune că a șocat-o ce a urmat
Viva.ro
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru...
Mircea Lucescu laudă FCSB-ul după victoria cu Eagles: “Mi-aş dori să arate aşa şi naţionala României”. Laude pentru Târnovanu: “A fost senzaţional! Am greşit cu Moldovan”
Fanatik.ro
Mircea Lucescu laudă FCSB-ul după victoria cu Eagles: “Mi-aş dori să arate aşa şi naţionala...
Giovanni Becali surprinde după victoria FCSB: “Mi-a fost frică de un dezastru!”. Îl cere titular pe Târnovanu la națională: “Obligatoriu cu Austria!”
Fanatik.ro
Giovanni Becali surprinde după victoria FCSB: “Mi-a fost frică de un dezastru!”. Îl cere titular...
Dosarul lui Călin Georgescu. Adevărul despre lovitura de stat: Nu e nicio probă!
Capital.ro
Dosarul lui Călin Georgescu. Adevărul despre lovitura de stat: Nu e nicio probă!
Ella Vișan este sfâșiată de durere. Anunţul cumplit făcut cu ochii în lacrimi
Romania TV
Ella Vișan este sfâșiată de durere. Anunţul cumplit făcut cu ochii în lacrimi
Seria Mortal Kombat se întoarce în forță
Go4Games
Seria Mortal Kombat se întoarce în forță
Adevărul despre Ion Iliescu. Dezvăluiri din scrisoarea scrisă cu mâna sa. Nu i-a fost rușine să recunoască
Capital.ro
Adevărul despre Ion Iliescu. Dezvăluiri din scrisoarea scrisă cu mâna sa. Nu i-a fost rușine...
ONG-ul lui George Soros, Open Society, anchetat în Statele Unite
evz.ro
ONG-ul lui George Soros, Open Society, anchetat în Statele Unite
ELECTROCASNICUL care îți „umflă” factura la curent. Consumă într-un singur minut cât 475 de becuri aprinse simultan
Gandul.ro
ELECTROCASNICUL care îți „umflă” factura la curent. Consumă într-un singur minut cât 475 de becuri...
Ion Ţiriac a trecut peste cuvântul fiicei sale şi a dat o lovitură de proporţii: Mulţumesc, la revedere
as.ro
Ion Ţiriac a trecut peste cuvântul fiicei sale şi a dat o lovitură de proporţii:...
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
A1
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power...
Veronica a vrut neapărat să facă asta PUBLIC:
radioimpuls.ro
Veronica a vrut neapărat să facă asta PUBLIC: "Se confirmă cât de frică le este de...
România, salt în clasamentul coeficienților! Ce impact a avut victoria FCSB-ului în Olanda
Fanatik.ro
România, salt în clasamentul coeficienților! Ce impact a avut victoria FCSB-ului în Olanda
Cine sunt băieții din energie care au trecut pe consultanță politică. Contracte cu statul și funcții călduțe în administrație
Fanatik.ro
Cine sunt băieții din energie care au trecut pe consultanță politică. Contracte cu statul și...
Știrile zile, 22 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zile, 22 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
O româncă de 24 de ani a înjunghiat mortal un bătrân de 81 de ani. Crima care a zguduit Franța!
O româncă de 24 de ani a înjunghiat mortal un bătrân de 81 de ani. Crima care a zguduit Franța!
Planul Monicăi Tatoiu în cazul în care își va pierde întreaga avere: ”Nu o să plâng!”
Planul Monicăi Tatoiu în cazul în care își va pierde întreaga avere: ”Nu o să plâng!”
Flavia Mihășan, noi dezvăluiri despre relația cu Andrei Ciobanu: ”Mie îmi place cu autoironia”
Flavia Mihășan, noi dezvăluiri despre relația cu Andrei Ciobanu: ”Mie îmi place cu autoironia”
Bărbat din Tulcea, identificat după 26 de ani de la crima săvârșită. A omorât o femeie în 1999
Bărbat din Tulcea, identificat după 26 de ani de la crima săvârșită. A omorât o femeie în 1999
(P) Petreceri cu premii de sute de mii de lei în octombrie la MAGNUM!
(P) Petreceri cu premii de sute de mii de lei în octombrie la MAGNUM!
Nicolae Botgros, prima REACȚIE după ce nepotul său a intrat în comă din cauza unei supradoze. Artistul ...
Nicolae Botgros, prima REACȚIE după ce nepotul său a intrat în comă din cauza unei supradoze. Artistul e devastat de durere!
Vezi toate știrile
×